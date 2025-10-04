Dieta-minune a Nicoletei Luciu. Cum a reușit să slăbească 12 kilograme: ”Mâncânc două mese din astea pe zi”

După o lungă pauză, Nicoleta Luciu a revenit în lumina reflectoarelor și a surprins pe toată lumea. La 45 de ani, vedeta este într-o formă de zile mari. În ultima perioadă, aceasta a reușit să scape de toate kilogramele în plus pe care le acumulase. A slăbit 12 kilograme, într-un timp relativ scurt, iar acum și-a dezvăluit secretul. Cum a reușit vedeta să ajungă, din nou, la silueta din tinerețe? A urmat o dietă specială.

În urmă cu ani de zile, Nicoleta Luciu făcea ravagii. Formele de invidiat și silueta sculptată făceau deliciul fanilor. Însă, aceasta s-a retras în plină glorie. În anul 2014, vedeta a plecat din televiziune și s-a retras la Miercurea-Ciuc, unde s-a ocupat de creșterea celor patru copii ai săi. În anii în care a stat departe de lumina reflectoarelor a câștigat câteva kilograme în plus, însă acum le-a topit imediat. Care este secretul siluetei sale?

Nicoleta Luciu a slăbit 12 kilograme

După o lungă pauză, Nicoleta Luciu a revenit în lumina reflectoarelor. Aceasta moderează podcast-ul „MOM by Nicoleta Luciu”. Vedeta s-a pregătit intense pentru această revenire și a reușit să dea jos 12 kilograme. La început cântărea 71 de kilograme, iar acum a ajuns la numai 58. Însă chiar și așa, își dorește să mai dea încă 5 kilograme jos.

„În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme. A trebuit să fac ceva. M-am apucat de slăbit și în momentul în care am dat deja primele șase kilograme deja aveam un podcast la care filmam. Știi cum e: camera te rotunjește puțin. Și, după ce m-am văzut la prima emisiune, am zis: La treabă, mai departe! După douăzeci de podcasturi filmate dădusem deja 11 kilograme, asta la sfârșit de iunie, și s-a văzut diferența. Aveam 71 de kilograme și acum am 58 și ceva!”, a declarat Nicoleta Luciu, potrivit click.ro.

Dieta-minune a Nicoletei Luciu

Cum rezultatele sunt spectaculoase, mulți sunt cei care au vrut să afle cum a reușit Nicoleta Luciu să ajungă la această performanță. Ei bine, se pare că vedeta a ținut un regim hipocaloric, iar la fiecare masă mănâncă în jur de 100 de grame de mâncare. Ea are, de obicei, două mese. Mai mult, a adoptat o alimentație mai mult rawvegană.

De asemenea, pe lângă grija la alimentație, Nicoleta Luciu nu a uitat nici de mișcarea fizică. Aceasta merge la sală și are grijă să nu sară peste niciun antrenament.

„Ce am făcut ca să slăbesc?! Mănânc hipocaloric și merg la sală. Adică la o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. Mănânc două mese din astea pe zi. Iar a doua masă, la ora 18, mănânc un baton cu ceai verde. Batonul acesta îl știu de când eram tânără, de la 19 ani. A fost singurul care a dat rezultate. Am ținut tot felul se diete și nimic. M-am întors la ce țineam eu în tinerețe și a mers. Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia. Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a mai spus Nicoleta Luciu.

Foto: Instagram