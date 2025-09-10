Nicoleta Luciu, din nou la estetician! Ce modificare și-a făcut la nivelul feței

Nicoleta Luciu a avut mereu grijă de felul în care arată, iar de când a revenit în lumina reflectoarelor, a decis să își facă și anumite îmbunătățiri la nivelul feței. În urmă cu ceva timp, a suferit o intervenție la nas, iar acum a ajuns din nou pe mâinile esteticianului. Află, în articol, ce modificare și-a făcut de această dată!

Fosta Miss România a revenit în lumina reflectoarelor după mai bine de 10 ani, lansându-și propriul podcast, numit„MOM by Nicoleta Luciu”. Ei bine, bruneta s-a pregătit intens pentru întoarcerea sa. Vedeta a mers la medicul estetician pentru o rinoplastie non-chirurgicală, menită să-i corecteze unele mici imperfecțiuni pentru că nu i-a plăcut cum arăta atunci când râdea. Acum, ea a dorit o nouă modificare.

Ce modificare la nivelul feței și-a făcut Nicoleta Luciu

Recent, Nicoleta Luciu a trecut din nou pe la cabinetul medicului estetician pentru o altă modificare la nivelul feței. Mai exact, vedeta a urmat un tratament pentru conturarea discretă și eficientă a pomeților. În același timp, intervenția oferă un efect de lifting.

Potrivit medicului care a realizat modificarea, persoanele care aleg acest tratament nu au parte de disconfort. De asemenea, nu este nevoie de timp de recuperare. Fosta Miss România s-a arătat foarte încântată de noul ei aspect.

„Nicoleta Luciu a revenit la clinică, de această dată pentru a urma un tratament care i-a conturat discret, dar eficient, pomeții, și care oferă, în același timp, un efect de lifting mult-dorit. Totul fără disconfort și fără timp de recuperare”, se arată pe pagina de Instagram a clinicii.

Nici în cazul rinoplastiei non-chirurgicale nu a fost nevoie de operație sau anestezie. În cazul acestei intervenții, doar se injectează acid hialuronic, botox sau cristale de calciu pentru a corecta discret și a armoniza forma nasului.

Cum își menține vedeta silueta

Pe lângă modificările de la nivelul feței, Nicoleta Luciu a fost foarte atentă și la silueta sa. În urmă cu ceva timp, bruneta a dezvăluit cum reușește să se mențină. Se pare că rezultatele spectaculoase se datorează batoanelor cu ceai.

„Secretul meu acesta este: batoanele! Seara, la ora 18, mâncați un baton, iar ziua e foarte important să renunțați la zahăr. Renunțați la orice e zahăr și la gluten: paste, făinoase, orice! Și dă rezultate vă asigur, mai ales că vara acum e foarte ușor”, a spus vedeta.

