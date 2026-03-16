BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate

Începe săptămâna cu zâmbetul pe buze! CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!
Din scisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate: „Costică, să-mi juri că atunci când ieși în oraș o să ieși numai cu bărbați! Uite, și eu jur la fel…”
Doi prieteni stau de vorbă:
– Cum e, mă, să fii însurat? întreabă primul.
– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.
– Cum aşa? Întreabă el din nou.
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…
Soţia se află în pat cu amantul, când intră soţul în casă val-vârtej. Fără să-l lase să spună ceva, soţia îl întreabă pe bărbat:
-La ora asta se vine?!
La care bărbatul furios, îi răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?!
-Nu schimba subiectul!
În miezul nopţii, liniştea e spartă de sunetul telefonului. Bărbatul îi spune repede soţiei:
– Răspunde tu. Dacă e pentru mine, nu sunt acasă.
Femeia ridică receptorul şi spune că soţul e acasă, după care închide.
– Ce ţi-am spus femeie? De ce ai spus că sunt acasă?
La care soţia îi răspunde calm:
-Era pentru mine!
Soţia, în pat cu amantul. La un moment dat sună telefonul. Se ridică şi răspunde, după care se întoarce înapoi în pat.
– Cine a fost? – întreaba el.
– Soţul.
– Atunci plec, spune el panicat.
– Stai liniştit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine.