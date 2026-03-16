BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate

De: Irina Vlad 16/03/2026 | 15:32
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate

Începe săptămâna cu zâmbetul pe buze! CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!

Din scisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate: „Costică, să-mi juri că atunci când ieși în oraș o să ieși numai cu bărbați! Uite, și eu jur la fel…”

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni stau de vorbă

Doi prieteni stau de vorbă:
– Cum e, mă, să fii însurat? întreabă primul.

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum aşa? Întreabă el din nou.

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soţia se află în pat cu amantul, când intră soţul în casă val-vârtej

Soţia se află în pat cu amantul, când intră soţul în casă val-vârtej. Fără să-l lase să spună ceva, soţia îl întreabă pe bărbat:

-La ora asta se vine?!
La care bărbatul furios, îi răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?!
-Nu schimba subiectul!

În miezul nopţii, liniştea e spartă de sunetul telefonului

În miezul nopţii, liniştea e spartă de sunetul telefonului. Bărbatul îi spune repede soţiei:

– Răspunde tu. Dacă e pentru mine, nu sunt acasă.
Femeia ridică receptorul şi spune că soţul e acasă, după care închide.

– Ce ţi-am spus femeie? De ce ai spus că sunt acasă?

La care soţia îi răspunde calm:
-Era pentru mine!

Soţia, în pat cu amantul

Soţia, în pat cu amantul. La un moment dat sună telefonul. Se ridică şi răspunde, după care se întoarce înapoi în pat.

– Cine a fost? – întreaba el.

– Soţul.

– Atunci plec, spune el panicat.

– Stai liniştit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine.

