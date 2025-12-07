Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică: ”Am stopat totul!”

Nicoleta Luciu a fost un model pentru femei și s-a numărat printre cele mai cunoscute și iubite apariții în ani 2000. Prin urmare, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a decis să se retragă ușor din atenția publicului și să se mute la Miercurea Ciuc. Ei bine, actrița s-a hotărât să vorbească despre această etapă din viața ei și a dezvăluit motivul pentru care a luat această decizie. Toate detaliile în articol!

După o perioadă în care a stat departe de luminile reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în forță cu propriul podcast și a început să dezvăluie lucruri neștiute despre cum era viața ei în perioada în care s-a retras.

Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică

Nicoleta Luciu a explicat ce a stat, de fapt, în spatele acestei decizii. Bruneta a mărturisit că a preferat să le acorde toată atenția ei copiilor.

„Mi s-a părut așa că am reînviat. În ce sens? În sensul că lucrul ăsta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul ca să merg să îmi cresc copiii, pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă“, a spus Nicoleta Luciu într-o emisiune TV.

Mai mult, vedeta a mai făcut o dezvăluire neștiută de public. Nicoleta Luciu a mărturisit că și-ar fi dorit mai mulți copii, dar se bucură de cei patru pe care Dumnezeu i-a oferit.

„În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas. Dar sunt patru exemplare extrem de frumoase și cu care mă mândresc și eu, și tatăl lor. Avem o familie minunată, împlinită, cu multă zarvă“, a mai spus Nicoleta Luciu.

CITEȘTE ȘI:

Vârsta nu iartă pe nimeni! Nicoleta Luciu a ajuns de nerecunoscut: complet îmbătrânită, la 45 de ani

Nicoleta Luciu este criticată de copiii ei. Ce spun adolescenții despre noua activitate a vedetei