Acasă » Știri » Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică: ”Am stopat totul!”

Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică: ”Am stopat totul!”

De: Denisa Iordache 07/12/2025 | 15:43
Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică: ”Am stopat totul!”
Nicoleta Luciu a dezvăluit motivul pentru care s-a retras din lumea publică. Sursă: Captură Youtube
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Nicoleta Luciu a fost un model pentru femei și s-a numărat printre cele mai cunoscute și iubite apariții în ani 2000. Prin urmare, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a decis să se retragă ușor din atenția publicului și să se mute la Miercurea Ciuc. Ei bine, actrița s-a hotărât să vorbească despre această etapă din viața ei și a dezvăluit motivul pentru care a luat această decizie. Toate detaliile în articol! 

După o perioadă în care a stat departe de luminile reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în forță cu propriul podcast și a început să dezvăluie lucruri neștiute despre cum era viața ei în perioada în care s-a retras. 

Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică

Nicoleta Luciu a explicat ce a stat, de fapt, în spatele acestei decizii. Bruneta a mărturisit că a preferat să le acorde toată atenția ei copiilor. 

O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Mi s-a părut așa că am reînviat. În ce sens? În sensul că lucrul ăsta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul ca să merg să îmi cresc copiii, pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă“, a spus Nicoleta Luciu într-o emisiune TV. 

Mai mult, vedeta a mai făcut o dezvăluire neștiută de public. Nicoleta Luciu a mărturisit că și-ar fi dorit mai mulți copii, dar se bucură de cei patru pe care Dumnezeu i-a oferit. 

„În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas. Dar sunt patru exemplare extrem de frumoase și cu care mă mândresc și eu, și tatăl lor. Avem o familie minunată, împlinită, cu multă zarvă“, a mai spus Nicoleta Luciu.

CITEȘTE ȘI:

Vârsta nu iartă pe nimeni! Nicoleta Luciu a ajuns de nerecunoscut: complet îmbătrânită, la 45 de ani

Nicoleta Luciu este criticată de copiii ei. Ce spun adolescenții despre noua activitate a vedetei

Tags:
Iți recomandăm
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio
Știri
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier.…
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români
Știri
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este un comportament normal de iarnă”
Digi 24
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este...
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce ...
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat ...
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români
Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu. Poți să-l cumperi și tu!
Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu. Poți să-l cumperi și tu!
Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, ...
Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, iar acum își trăiește a doua tinerețe
Salariul uriaș pe care îl încasa Gabriela Cristea la Kanal D. Câți bani îi intrau lunar în cont, ...
Salariul uriaș pe care îl încasa Gabriela Cristea la Kanal D. Câți bani îi intrau lunar în cont, de fapt
Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar
Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar
Vezi toate știrile
×