Acasă » Exclusiv » Ana Maria Barnoschi, pregătită de o revenire spectaculoasă la Antena 1. După „debarcarea” de la Kanal D, vedeta o ia pe urmele lui Bursucu: “Mă simt cel mai bine, este elementul meu”

Ana Maria Barnoschi, pregătită de o revenire spectaculoasă la Antena 1. După „debarcarea” de la Kanal D, vedeta o ia pe urmele lui Bursucu: “Mă simt cel mai bine, este elementul meu”

De: Andreea Archip 11/09/2025 | 17:30
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Ana Maria Barnoschi se alătură vedetelor care și-au încheiat colaborarea cu Kanal D. Mișcarea era oarecum previzibilă, având în vedere plecarea lui Bursucu la începutul acestui an, cei doi fiind amfitrionii emisiunii “Roata norocului”. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta prezentatoare TV a menționat faptul că nu a mai fost prelungit contractul, iar ea e dornică să continue munca în televiziune și speră că se va întâmpla la un alt post TV. La ce emisiune vrea să participe Ana Maria Barnoschi, dar și despre proiectul pe care îl derulează împreună cu Bursucu, ne-a povestit în detaliu vedeta.

Ana Maria Barnoschi este liberă de contract, după încheierea colaborării cu Kanal D. Până când va semna cu un alt post TV, vedeta se dedică proiectelor online, dar se și bucură de vacanțe. Recent, ea s-a numărat printre vedetele prezente la VIVA Influencers Party 2025.

Ana Maria Barnoschi: “S-a terminat și n-am mai prelungit contractul”

CANCAN.RO: Toamna schimbărilor a început pentru tine.

Ana Maria Barnoschi: Am încheiat contractul cu cei de la Kanal D după aproape 14 ani. Mă ocup de partea de online, de mediul online cât mai mult în această perioadă și sunt deschisă către alte proiecte și noi oportunități.

CANCAN.RO: Deci înțeleg că nu a fost alegerea ta. S-a încheiat contractul, nu?

Ana Maria Barnoschi: S-a terminat contractul, da și n-am mai prelungit contractul. Tocmai de aceea vom vedea ce ne rezervă viitorul.

VORTEX în România: Zonele în care vor fi AVERSE torențiale cu descărcări electrice
VORTEX în România: Zonele în care vor fi AVERSE torențiale cu descărcări electrice
De ce nu e bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la ce riscuri te supui? Nu o mai face niciodată
De ce nu e bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat...
Ana Maria Barnoschi, taxată de un fan. Sursă foto: Instagram ambarnoschi
Ana Maria Barnoschi își dorește să participe la Asia Express

Ana Maria Barnoschi: “Mi-ar plăcea să fac parte din următorul sezon Asia Express”

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori mai departe? Ce fel de format?

Ana Maria Barnoschi: Nu m-am gândit la un format anume. Probabil tot pe partea de divertisment, pentru că mă simt cel mai bine, este elementul meu. Aștept noi propuneri și oportunități. Sunt curioasă ce va urma. Mi-ar plăcea să fac parte din următorul sezon Asia Express, dar să vedem.

CANCAN.RO: Cu cine ai pleca dacă ar fi să se aliniezi astrele?

Ana Maria Barnoschi: M-am tot gândit la acest aspect și mi-am întrebat soțul dacă ar merge și este cumva așa indecis. “Hai că parcă, dar să vedem, mai vedem, hai că încă nu s-a întâmplat”. Până nu o să am o ofertă clară, nu am ce să discut atât de mult cu el pe subiectul acesta.

CANCAN.RO: Dar ai putere de convingere?

Ana Maria Barnoschi: Acolo puțin, dar având în vedere că lui nu-i place foarte mult să apară, tocmai de asta trebuie să negociem și să vedem dacă vrea sau rămâne reținut în zona asta.

CANCAN.RO: Ai mai ținut legătura cu fostul tău coleg, cu Bursucu?

Ana Maria Barnoschi: Da, am ținut legătura. Ne vedem odată pe lună, lucrăm la un proiect împreună. Avem un eveniment pe care îl prezentăm împreună și ne vedem de fiecare dată la final de lună pentru evenimentul respectiv.

CANCAN.RO: Ți-ai dori să refaceți formula într-un proiect TV?

Ana Maria Barnoschi: Știi cum e vorba aia: niciodată să nu spui niciodată.

CANCAN.RO: Pe plan personal, te gândești la o extindere a familiei?

Ana Maria Barnoschi: Când va vrea bunul Dumnezeu. Nu ne grăbim, am discutat despre acest aspect, dar cred că Dumnezeu o să așeze lucrurile la momentul potrivit.

CANCAN.RO: Dar un animal de companie aveți?

Ana Maria Barnoschi: Avem trei căței, s-ar putea să avem patru în curând, dar aș mai discuta.

Ana Maria Barnoschi s-a căsătorit anul trecut

Ana Maria Barnoschi: “M-a acceptat așa, n-a avut ce să facă”

CANCAN.RO: Și cine are grijă de ei dacă tu ești mereu plecată?

Ana Maria Barnoschi: Avem împreună grijă de ei, dar mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mama și pe mamaia, care mă ajută de fiecare dată când sunt plecată. Și cățeii au și o mătușică, care e de fiecare dată prezentă acolo să îi împart, că nu-i las niciodată pe toți într-un loc, că e destul de greu. Și mai ales acum dacă se va extinde familia și vom mai lua unul. Știi cum e vorba aia, că e o glumă: soțul meu nu trebuie să-și facă griji de ceva anume. El trebuie să-și facă griji că poate mai vin cu un animal acasă. (n.r. râde) Pe cei trei câini îi aveam.

CANCAN.RO: Deci ai venit la pachet cu ei?

Ana Maria Barnoschi: Da, am venit la pachet cu ei. Așa m-a luat. M-a acceptat așa, n-a avut ce să facă.

CANCAN.RO: Relația cu soacra cum este?

Ana Maria Barnoschi: Una foarte bună, deschisă, ne înțelegem foarte bine, ieșim la masă când ne vedem, comunicăm, e totul foarte ok.

Foto: Instagram

NU RATA: Detalii spumoase din căsnicia vedetei Kanal D, Ana Maria Barnoschi! Și-a lăsat soțul mască pe scara avionului! Urmează bebelușii cu… negociere!

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Dana Roba, confruntare finală cu fostul soţ! Strategia prin care vrea să-l doboare pe Daniel Balaciu: “O să le zic fetelor că le-a murit bunica și…”
Exclusiv
Dana Roba, confruntare finală cu fostul soţ! Strategia prin care vrea să-l doboare pe Daniel Balaciu: “O să…
Propunerea cu care ştirista de la ProTV și-a șocat colegul de pupitru: l-a invitat la restaurant şi… “N-am stat deloc pe gânduri”
Exclusiv
Propunerea cu care ştirista de la ProTV și-a șocat colegul de pupitru: l-a invitat la restaurant şi… “N-am…
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și...
VORTEX în România: Zonele în care vor fi AVERSE torențiale cu descărcări electrice
Gandul.ro
VORTEX în România: Zonele în care vor fi AVERSE torențiale cu descărcări electrice
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O...
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii...
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost...
Parteneri
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima...
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Digi 24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR:...
Veste cutremurătoare! Gabriel Șerban s-a stins din viață la doar 20 de ani. Tânărul s-a aruncat de la etajul trei după o ceartă cu iubita
kanald.ro
Veste cutremurătoare! Gabriel Șerban s-a stins din viață la doar 20 de ani. Tânărul s-a...
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA....
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
kfetele.ro
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
go4it.ro
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”....
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN...
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
Romania TV
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere...
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
evz.ro
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
De ce nu e bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la ce riscuri te supui? Nu o mai face niciodată
Gandul.ro
De ce nu e bine să arunci la gunoi CHITANȚA de la bancomat și la...
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
as.ro
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa 
radioimpuls.ro
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri,...
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Fanatik.ro
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali...
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
Fanatik.ro
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și...
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia care are parte de conflicte grave în familie
Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia care are parte de conflicte grave în familie
Pompierii, chemați de urgență la Hotelul Pheonicia. Ce s-a întâmplat la locația deținută de Mohamad ...
Pompierii, chemați de urgență la Hotelul Pheonicia. Ce s-a întâmplat la locația deținută de Mohamad Murad
FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi ...
FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante
A divorțat și a ieșit la agățat! Milionarul celebru i-a spus adio soției, după 15 ani de mariaj
A divorțat și a ieșit la agățat! Milionarul celebru i-a spus adio soției, după 15 ani de mariaj
Dana Roba, confruntare finală cu fostul soţ! Strategia prin care vrea să-l doboare pe Daniel Balaciu: ...
Dana Roba, confruntare finală cu fostul soţ! Strategia prin care vrea să-l doboare pe Daniel Balaciu: “O să le zic fetelor că le-a murit bunica și…”
Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis imediat după ce au ieșit la lumină emailuri trimise ...
Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis imediat după ce au ieșit la lumină emailuri trimise lui Jeffrey Epstein!
Vezi toate știrile
×