Ana Maria Barnoschi, pregătită de o revenire spectaculoasă la Antena 1. După „debarcarea” de la Kanal D, vedeta o ia pe urmele lui Bursucu: “Mă simt cel mai bine, este elementul meu”

Ana Maria Barnoschi se alătură vedetelor care și-au încheiat colaborarea cu Kanal D. Mișcarea era oarecum previzibilă, având în vedere plecarea lui Bursucu la începutul acestui an, cei doi fiind amfitrionii emisiunii “Roata norocului”. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta prezentatoare TV a menționat faptul că nu a mai fost prelungit contractul, iar ea e dornică să continue munca în televiziune și speră că se va întâmpla la un alt post TV. La ce emisiune vrea să participe Ana Maria Barnoschi, dar și despre proiectul pe care îl derulează împreună cu Bursucu, ne-a povestit în detaliu vedeta.

Ana Maria Barnoschi este liberă de contract, după încheierea colaborării cu Kanal D. Până când va semna cu un alt post TV, vedeta se dedică proiectelor online, dar se și bucură de vacanțe. Recent, ea s-a numărat printre vedetele prezente la VIVA Influencers Party 2025.

Ana Maria Barnoschi: “S-a terminat și n-am mai prelungit contractul”

CANCAN.RO: Toamna schimbărilor a început pentru tine.

Ana Maria Barnoschi: Am încheiat contractul cu cei de la Kanal D după aproape 14 ani. Mă ocup de partea de online, de mediul online cât mai mult în această perioadă și sunt deschisă către alte proiecte și noi oportunități.

CANCAN.RO: Deci înțeleg că nu a fost alegerea ta. S-a încheiat contractul, nu?

Ana Maria Barnoschi: S-a terminat contractul, da și n-am mai prelungit contractul. Tocmai de aceea vom vedea ce ne rezervă viitorul.

Ana Maria Barnoschi: “Mi-ar plăcea să fac parte din următorul sezon Asia Express”

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori mai departe? Ce fel de format?

Ana Maria Barnoschi: Nu m-am gândit la un format anume. Probabil tot pe partea de divertisment, pentru că mă simt cel mai bine, este elementul meu. Aștept noi propuneri și oportunități. Sunt curioasă ce va urma. Mi-ar plăcea să fac parte din următorul sezon Asia Express, dar să vedem.

CANCAN.RO: Cu cine ai pleca dacă ar fi să se aliniezi astrele?

Ana Maria Barnoschi: M-am tot gândit la acest aspect și mi-am întrebat soțul dacă ar merge și este cumva așa indecis. “Hai că parcă, dar să vedem, mai vedem, hai că încă nu s-a întâmplat”. Până nu o să am o ofertă clară, nu am ce să discut atât de mult cu el pe subiectul acesta.

CANCAN.RO: Dar ai putere de convingere?

Ana Maria Barnoschi: Acolo puțin, dar având în vedere că lui nu-i place foarte mult să apară, tocmai de asta trebuie să negociem și să vedem dacă vrea sau rămâne reținut în zona asta.

CANCAN.RO: Ai mai ținut legătura cu fostul tău coleg, cu Bursucu?

Ana Maria Barnoschi: Da, am ținut legătura. Ne vedem odată pe lună, lucrăm la un proiect împreună. Avem un eveniment pe care îl prezentăm împreună și ne vedem de fiecare dată la final de lună pentru evenimentul respectiv.

CANCAN.RO: Ți-ai dori să refaceți formula într-un proiect TV?

Ana Maria Barnoschi: Știi cum e vorba aia: niciodată să nu spui niciodată.

CANCAN.RO: Pe plan personal, te gândești la o extindere a familiei?

Ana Maria Barnoschi: Când va vrea bunul Dumnezeu. Nu ne grăbim, am discutat despre acest aspect, dar cred că Dumnezeu o să așeze lucrurile la momentul potrivit.

CANCAN.RO: Dar un animal de companie aveți?

Ana Maria Barnoschi: Avem trei căței, s-ar putea să avem patru în curând, dar aș mai discuta.

Ana Maria Barnoschi: “M-a acceptat așa, n-a avut ce să facă”

CANCAN.RO: Și cine are grijă de ei dacă tu ești mereu plecată?

Ana Maria Barnoschi: Avem împreună grijă de ei, dar mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mama și pe mamaia, care mă ajută de fiecare dată când sunt plecată. Și cățeii au și o mătușică, care e de fiecare dată prezentă acolo să îi împart, că nu-i las niciodată pe toți într-un loc, că e destul de greu. Și mai ales acum dacă se va extinde familia și vom mai lua unul. Știi cum e vorba aia, că e o glumă: soțul meu nu trebuie să-și facă griji de ceva anume. El trebuie să-și facă griji că poate mai vin cu un animal acasă. (n.r. râde) Pe cei trei câini îi aveam.

CANCAN.RO: Deci ai venit la pachet cu ei?

Ana Maria Barnoschi: Da, am venit la pachet cu ei. Așa m-a luat. M-a acceptat așa, n-a avut ce să facă.

CANCAN.RO: Relația cu soacra cum este?

Ana Maria Barnoschi: Una foarte bună, deschisă, ne înțelegem foarte bine, ieșim la masă când ne vedem, comunicăm, e totul foarte ok.

