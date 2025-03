Detalii spumoase din căsnicia vedetei Kanal D, Ana Maria Barnoschi! Și-a lăsat soțul mască pe scara avionului! Urmează bebelușii cu… negociere!

După o cerere în căsătorie emoționantă în Grecia, o nuntă de vis în Palma de Mallorca, Ana Maria Barnoschi se bucură din plin de călătoriile alături de soțul ei. Prezentatoarea emisiunii “Roata norocului” s-a obișnuit să își serbeze soțul în deplasare, așa că de ziua lui de naștere vor bifa o nouă vacanță: o croazieră pe Marea Mediterană. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Kanal D ne-a povestit de ce a ținut morțiș să aibă două nume de familie după nuntă, când și-a propus să devină mamă, numărul de moștenitori pe care îl negociază cu Vlad, dar și cum se raportează soțul la pasiunea ei legată de…haine.

Ana Maria Barnoschi se bucură de vacanțe cu membrii familiei, dar și separat, ca influencer, în cadrul proiectelor online în care alege să se implice. După Austria și Egipt, vedeta Kanal D se va bucura de o croazieră pe Mediterană, de această dată în compania soțului. Cea mai tare surpriză pe care i-a făcut-o de ziua lui a fost vacanța din Tenerife, de acum 2 ani, când bărbatul a aflat pe ultima sută de metri destinația în care va ajunge.

Ana Maria Barnoschi: “M-a felicitat pentru alegere”

CANCAN.RO: Cum te cheamă după nuntă, în acte?

Ana Maria Barnoschi: Ana Maria Barnoschi Bălău.

CANCAN.RO: Ți-ai păstrat și numele ca să fie fericit tata?

Ana Maria Barnoschi: Nu doar pentru asta, ci și pentru faptul că am muncit foarte mult ca să ajung să fiu Ana Maria Barnoschi și așa am ales să-mi păstrez și numele.

CANCAN.RO: Soțul, în prima fază, cum a reacționat când i-ai spus că vrei să ai două nume de familie?

Ana Maria Barnoschi: M-a felicitat pentru alegere.

CANCAN.RO: Cum arată primăvara asta pentru tine? Ce proiecte ai?

Ana Maria Barnoschi: Primăvara arată foarte călduroasă și roz să spun așa. Am fost plecată la Viena, după care am fost plecată în Egipt, m-am întors, stau puțin acasă după care o să plec în croazieră pe Mediterană.

CANCAN.RO: Cine s-a ocupat de toate toate aceste călătorii?

Ana Maria Barnoschi: În mare parte eu mă ocup de ele să le organizez, dar am și proiecte în privința asta cu călătoriile, ceea ce mă bucură foarte mult și abia aștept să să le onorez și să mă bucur.

Ana Maria Barnoschi: “Plecăm într-o vacanță cu ocazia zilei lui de naștere”

CANCAN.RO: Credeam că sunt călătorii cu soțul, deci sunt călătorii în interes profesional.

Ana Maria Barnoschi: De serviciu. Sunt și cu soțul, au fost și cu mama, sunt și pe plan profesional.

CANCAN.RO: Unde te prind Sărbătorile Pascale?

Ana Maria Barnoschi: Cred că acasă cu familia. O să ne întoarcem de pe croazieră cu câteva zile înainte, deci probabil le vom petrece acasă. În croazieră merg cu soțul. Plecăm într-o vacanță cu ocazia zilei lui de naștere.

CANCAN.RO: Care a fost cadoul memorabil cu care l-ai surprins, de-a lungul timpului, de ziua lui?

Ana Maria Barnoschi: Îi fac cadouri, îmi place foarte mult să fac surprize. În general îl surprind cu câte o plecare. Spre exemplu, cred că acum 2 ani i-am făcut cadou o vacanță în Tenerife și n-a aflat decât în momentul în care s-a urcat în avion. Doamna de la check in când a spus, el n-a auzit și când a văzut că e surpriză, n-a mai continuat să spună. Și el: spune-mi unde plecăm? Lasă că o să afli!

Ana Maria Barnoschi: “Vom mai negocia, vedem după primul copil cum va fi”

CANCAN.RO: Având în vedere că nunta a avut loc în vara trecută. Aveți planuri pentru mărirea familiei sau mai copilăriți?

Ana Maria Barnoschi: Am ales să ne bucurăm un pic de perioada asta de după nuntă, de căsnicie, să fim noi doi, să plecăm, să ne bucurăm cât mai mult și de perioada asta, după care ne vom gândi să ne mărim și familia.

CANCAN.RO: Câți copii vă doriți?

Ana Maria Barnoschi: Eu îmi doresc maximum doi, el își dorește trei. Vom mai negocia, vedem după primul cum va fi!

Ana Maria Barnoschi: “Trebuie să mai îmi fac o cameră specială pentru haine”

CANCAN.RO: Și pentru că tot ne aflăm la un eveniment de modă. Cum arată dressingul tău? La ce interval faci curățenie la haine?

Ana Maria Barnoschi: Fac curățenie cam de două ori pe an, primăvara și toamna, când schimb garderoba, dar șifonierul meu mai are puțin și pică pe mine cu totul. Nu mai am loc în șifonier. Trebuie să mai îmi fac o cameră specială pentru haine pentru că-mi iau constant haine, așa că nu știu ce mă voi face cu ele. Cred că trebuie să fac mai des curățenie. Sunt hainele mele, este pasiunea mea. Este plăcerea mea.

CANCAN.RO: CANCAN.RO: Soțul înțelege pasiunea ta pentru haine?

Ana Maria Barnoschi: Da, n-are nimic de comentat în privința asta. Câteodată îmi mai zice: dar unde le mai pui? Vedem noi, găsim loc.

Foto: Instagram

