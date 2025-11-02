Acasă » Știri » Suma exorbitantă plătită de Dan Negru pentru o sticlă cu apă de 0,5 l în aeroport, în noiembrie 2025: „Minim 200 de euro/zi”

De: Mirela Loșniță 02/11/2025 | 10:40
Dan Negru nu se ferește să își exprime nemulțumirile în mediul online, iar de această dată a venit cu o critică legată de prețurile exagerate din aeroport. Celebrul prezentator a mărturisit că a plătit 20 de lei pentru o sticlă de apă, ceea ce reprezintă o sumă destul de mare, având în vedere nivelul general al traiului.

Dan Negru continuă să surprindă prin mesajele sale directe și tranșante, în care vorbește deschis despre lucrurile care îl nemulțumesc în societatea românească. De-a lungul timpului, prezentatorul TV a atras atenția asupra numeroaselor obiceiuri sau atitudini pe care le consideră nepotrivite și despre care nu se ferește să vorbească, ori de câte ori simte să o facă.

Suma plătită de Dan Negru pentru o sticlă cu apă în aeroport

Acesta a postat un mesaj în mediul online în care atrage atenția că, deși România este una dintre țările europene cu cele mai multe izvoare naturale, apa potabilă a devenit un lux. Această situație îl nemulțumește pe Dan Negru și consideră că oamenii ar trebui să fie informați într-un mod realist despre costurile unei vieți sănătoase. Acesta ironizează recomandările de la TV și susține că ar trebui să fie schimbate.

„Vreo 20 de lei am dat pe sticla asta cu apă în aeroport 😂 Statul îmi tot recomandă la TV și la radio să beau cel puțin 2 litri de apă pe zi. În România, una dintre țările europene cu cele mai multe izvoare naturale, unde apa țâșnește din pământ, apa potabilă e un lux!
Schimbați anunțul de la tv: pentru o viață sănătoasă un om are nevoie de minimum 200 de euro/zi. Aia cu apa e pentru rațe🦆”, a fost mesajul pe care Dan Negru l-a postat în mediul online.

Sursă Foto: Facebook

Reacțiile nu au întârziat să apară, oamenii fiind de acord cu mesajul transmis de prezentatorul TV. Aceștia și-au manifestat frustrarea față de situație și au împărtășit experiențele personale, fiind nemulțumiți că, într-o țară în care traiul devine din ce în ce mai scump, apa ajunge să devină un lux pe care puțini și-l mai pot permite.

„Perfect de acord! În aeroportul din Timișoara și București atât costă o apă de 500 ml, aproape cat un bax de apă cu sticle de 1,5 l, ceea ce este strigător la cer! Asta în timp ce în alte aeroporturi din lume poți cumpăra o sticlă de apă similară cu 1,5 sau 2 euro! Iar, dacă ar fi să mă refer la condițiile și facilitățile pentru pasageri, ar trebui să scriu prea multe rânduri și toate negative, dar întrebarea este alta, de ce la alții se poate și la noi NU???!!!”

„D-l Dan, mergeți și la Olănești, poate până la urmă apa de la izvoare va putea fi din nou folosită de cei bolnavi și fără cartelă. Și acolo tot din pământ izvorăște și sunt puse încuietori. O zi binecuvântată!”

„Apa, care pe vremuri era dată oricărui trecător să-și ostoiască setea, acum la noi a ajuns lux. Mama lor de hoți!”, sunt doar câteva dintre mesajele primite la postarea lui Dan Negru.

Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”

Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri”

