Acasă » Știri » Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români

Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români

De: Simona Tudorache 02/01/2026 | 14:39
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români

Femeile ies mai târziu la pensie începând cu acest an, iar stagiul de cotizare se majorează. Într-o țară în care rata de viață este cu mult redusă față de alte țări din Europa, legea pensiilor bulversează. Începând cu ianuarie, vârsta de pensionare la femei este de 62 de ani și 6 luni, ea fiind până acum de 62 și 5 luni.

Surprizele nu se opresc însă aici, pentru că acest proces o să continue să sufere modificări pe parcursul anilor. Pe înțelesul tuturor, vârsta de pensionare la femei va crește treptat până în anul 2030.

Se schimbă vârsta de pensionare în 2026

În 2026, vârsta la care femeile se pot pensiona ajunge la 62 de ani și 6 luni în ianuarie, urmând să crească apoi la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027. Stagiul complet de cotizare urcă de la 33 de ani și 3 luni în ianuarie 26, la 33 de ani și 8 luni în ianuarie 2027.

Legea pensiilor prevede, printre altele, și puncte de stabilitate pentru persoanele care depășesc o vechime de 25 de ani.

În 2035, femeile și bărbați vor ajunge să iasă la pensie la aceeași vârstă – 65 de ani.

„Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani”, se arată în noua lege a pensiilor.

Când poți să ieși la pensie mai devreme

Cu toate astea, există situații în care femeile pot intra în posesia pensiilor mai devreme. Cele care au născut și crescut copii cu vârsta de până la 16 ani pot obține o reducere a vârstei de pensionare, în medie, cu câte 6 luni pentru fiecare copil. Pentru creșterea a doi copii, vârsta de pensionare se reduce cu 1 an, pentru patru copii cu 2 ani, iar pentru șase copii cu 3 ani.

De asemenea, o persoană poate revendica pensia anticipată cu cinci ani mai devreme dacă are 40 de ani vechime în muncă.

Pensionarii nu mai primesc niciun leu în plus în acest an. Guvernul a susținut că nu are bani pentru vârstnici, deși facturile și taxele au crescut substanțial.

Foto: Pixabay

Citește și: Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează

Citește și: Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024
Știri
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit…
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: „Monoxidul de carbon e dăunător”
Știri
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: „Monoxidul de…
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
Prosport.ro
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, ...
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: ...
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: „Monoxidul de carbon e dăunător”
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce ...
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce o luptă grea!
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația ...
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația la final de an
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii ...
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii și animații pentru toată familia
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat ...
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Vezi toate știrile
×