Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români

Femeile ies mai târziu la pensie începând cu acest an, iar stagiul de cotizare se majorează. Într-o țară în care rata de viață este cu mult redusă față de alte țări din Europa, legea pensiilor bulversează. Începând cu ianuarie, vârsta de pensionare la femei este de 62 de ani și 6 luni, ea fiind până acum de 62 și 5 luni.

Surprizele nu se opresc însă aici, pentru că acest proces o să continue să sufere modificări pe parcursul anilor. Pe înțelesul tuturor, vârsta de pensionare la femei va crește treptat până în anul 2030.

Se schimbă vârsta de pensionare în 2026

În 2026, vârsta la care femeile se pot pensiona ajunge la 62 de ani și 6 luni în ianuarie, urmând să crească apoi la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027. Stagiul complet de cotizare urcă de la 33 de ani și 3 luni în ianuarie 26, la 33 de ani și 8 luni în ianuarie 2027.

Legea pensiilor prevede, printre altele, și puncte de stabilitate pentru persoanele care depășesc o vechime de 25 de ani.

În 2035, femeile și bărbați vor ajunge să iasă la pensie la aceeași vârstă – 65 de ani.

„Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani”, se arată în noua lege a pensiilor.

Când poți să ieși la pensie mai devreme

Cu toate astea, există situații în care femeile pot intra în posesia pensiilor mai devreme. Cele care au născut și crescut copii cu vârsta de până la 16 ani pot obține o reducere a vârstei de pensionare, în medie, cu câte 6 luni pentru fiecare copil. Pentru creșterea a doi copii, vârsta de pensionare se reduce cu 1 an, pentru patru copii cu 2 ani, iar pentru șase copii cu 3 ani.

De asemenea, o persoană poate revendica pensia anticipată cu cinci ani mai devreme dacă are 40 de ani vechime în muncă.

Pensionarii nu mai primesc niciun leu în plus în acest an. Guvernul a susținut că nu are bani pentru vârstnici, deși facturile și taxele au crescut substanțial.

