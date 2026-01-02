Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024

Începând cu anul 2026, tarifele pentru locurile de parcare de reședință din București vor fi majorate cu aproximativ 5,6%, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 356/20 decembrie 2024. Această ajustare se va aplica în funcție de zona în care se află locuința, iar efectul său va fi resimțit în bugetele gospodăriilor, mai ales în contextul altor creșteri de costuri din ultima perioadă.

În 2025, taxele pentru parcările de reședință variau între 365 și 754 lei pe an, în funcție de zona administrativă a capitalei:

Zona A, considerată cea mai centrală și mai scumpă, avea un tarif anual de 754 lei;

Zona B – 628 lei;

Zona C – 502 lei;

Zona D, cea mai periferică, 365 lei.

Cu aplicarea majorării de 5,6%, tarifele pentru 2026 vor ajunge la 796 lei pentru Zona A, 663 lei pentru Zona B, 530 lei pentru Zona C și 397 lei pentru Zona D.

Ce preț au locurile de parcare în 2026

Această creștere procentuală poate părea modestă la prima vedere, însă suma cumulată pe tot orașul și impactul asupra bugetului personal al fiecărui locuitor poate fi semnificativ, mai ales în cazul familiilor care dețin mai multe locuri de parcare. În termeni absoluți, creșterile vor fi de 42 de lei în Zona A, 35 de lei în Zona B, 28 de lei în Zona C și 21 de lei în Zona D.

Banii strânși din aceste taxe nu intră în bugetul general al Primăriei Capitalei, ci rămân la nivelul primăriilor de sector, unde pot fi folosiți pentru întreținerea și modernizarea parcărilor locale sau pentru alte cheltuieli specifice fiecărui sector.

În schimb, veniturile generate de parcările publice cu plată administrate de Compania Municipală Parking București (CMPB), cum sunt parcările cu plată pe oră sau abonamentele care nu sunt legate de locurile de reședință, sunt direcționate către bugetul general al municipiului. Aceste fonduri pot fi folosite pentru proiecte de infrastructură mai ample sau pentru administrarea întregului sistem de parcare al Capitalei.

Distribuția locurilor de parcare de reședință în sectoarele Bucureștiului reflectă densitatea și dezvoltarea urbană:

Sectorul 1 are 10.086 de locuri,

Sectorul 2 – 26.000,

Sectorul 3 – 72.000,

Sectorul 4 – 46.000,

Sectorul 5 – 18.988,

Sectorul 6 – 43.000.

Această repartizare arată o concentrație mai mare de locuri în sectoarele cu densitate ridicată de locuințe și blocuri, ceea ce influențează și nivelul colectării taxelor.