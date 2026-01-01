Schimbare de lege. Ce vor păți cei care locuiesc la bloc și au restanțe la întreținere

Se anunță schimbări mari pentru cei care locuiesc la bloc. De curând s-a modificat o lege cu privire la modul în care asociațiile de proprietari pot recupera datoriile acumulate de locatarii care nu își plătesc întreținerea. Noua prevedere simplifică semnificativ procedura de executare silită și reduce birocrația care întârzia adesea recuperarea sumelor restante.

Până acum, chiar dacă o asociație obținea o hotărâre judecătorească definitivă împotriva unui restantier, era necesar să ceară din nou aprobarea instanței pentru a începe executarea. Această etapă suplimentară întârzia luni sau chiar ani recuperarea banilor. Legea nouă elimină acest pas, iar executorul judecătoresc poate demara direct procedura de recuperare, folosind toate mijloacele legale precum popriri pe conturi, urmărirea veniturilor sau alte măsuri prevăzute de legea din România.

Pentru cei care au datorii la întreținere, schimbarea înseamnă că perioada de după pronunțarea hotărârii definitive se reduce considerabil. Practic, odată ce instanța a stabilit că există o restanță, recuperarea banilor poate începe imediat, fără întârzieri suplimentare.

Impactul asupra asociațiilor de proprietari este major, fondurile blocate de restanțe pot fi recuperate mai rapid, bugetele devin mai stabile, iar presiunea financiară asupra locatarilor corecți scade. În plus, instanțele de judecată sunt degrevate de numeroase cereri administrative, putând să se concentreze pe cazuri mai complexe.

Modificarea legislativă nu introduce sancțiuni noi și nu schimbă condițiile în care un proprietar poate fi acționat în instanță; diferența esențială este viteza cu care banii pot fi recuperați după pronunțarea hotărârii definitive.

În practică, legea transmite un mesaj clar: restanțele la întreținere nu mai pot fi ignorate, iar recuperarea datoriilor se va face mult mai rapid decât până acum.

