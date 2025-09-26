ULTIMELE imagini cu Ioana Popescu în viață. Jurnalista era vizibil transformată!

Este știrea tristă a momentului! Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care, din nefericire, i-au adus decesul. De asemenea, afecțiunile de care suferea și-au pus amprenta și pe înfățișarea sa. În ultima perioadă, ea era vizibil transformată. CANCAN.RO vă prezintă ultimele imagini cu bruneta în viață!

Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, Ioana Popescu a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. De curând, mărturisise că își dorește să intre și în politică. Din păcate, nu a mai apucat să își ducă planul la bun sfârșit. Era des prezentă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o.

Ioana Popescu era vizibil transformată înainte de moarte

CANCAN.RO vă prezintă ultimele imagini cu Ioana Popescu în viață. Cu puțin timp înainte să se stingă din viață, jurnalista a mers cu trenul la Constanța, unde locuia iubitul său. Ea i-a trimis bărbatului o fotografie din gară și un filmuleț din vagon.

În videoclip, bruneta pare vizibil transformată, semn că problemele de sănătate și-au pus amprenta pe înfățișarea sa. De asemenea, nu avusese nici o zi tocmai bună. Ea povestește în filmuleț că a fost la un pas să piardă trenul.

„Sunt în tren. L-am prins pe ultimul. Mai aveam 3 minute și îl pierdeam că am stat după doi pakistanezi la casa de bilete care nu înțelegeau. Am zis că mă grăbesc. Am luat oricum cu preț dublu. Ține-mi pumnii, ne auzim la Constanța”, a spus Ioana Popescu în filmulețul pe care i l-a trimis iubitului său.

De asemenea, Ioana Popescu i-a trimis bărbatului și o imagine realizată în spital, în care se observă că are branula în mână. Deși, inițial, Ioana nu și-a dorit să meargă la spital, în cele din urmă, a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor pentru că starea ei se înrăutățise.

Partenerul său a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, că jurnalista suferea de mai multe afecțiuni. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer. Aceste probleme au dus la moartea brunetei.

În cele din urmă, Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025. Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă pentru a o înmormânta așa cum se cuvine.

