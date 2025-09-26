Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt

Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani, iar CANCAN.RO a aflat cauza morții. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Inițial, nu a dorit să meargă la spital. Din păcate, atunci când a ajuns pe mâinile medicilor, a fost mult prea târziu. Află, în articol, toate detaliile!

Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, Ioana Popescu a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. De curând, mărturisise că își dorește să intre și în politică. Din păcate, nu a mai apucat să își ducă planul la bun sfârșit. Era des prezentă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o.

Care a fost cauza morții Ioanei Popescu

De curând, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit. Acesta a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre moartea jurnalistei. Bărbatul a mărturisit că bruneta suferea de mai multe afecțiuni. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

În ultima perioadă, bruneta începuse să se simtă rău. Inițial, partenerul său i-a propus să meargă la medic, însă a refuzat. După ce a văzut că starea ei se înrăutățește, Ioana a decis să meargă să se interneze la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Timp de două zile, bărbatul nu a reușit să mai ia legătura cu ea și a decis să alerteze autoritățile. Așa a aflat vestea cutremurătoarea. Oamenii legii au căutat-o și au descoperit că Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025.

„S-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel. Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat iubitul Ioanei Popescu pentru CANCAN.RO.

Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu de la morgă. Părinții jurnalistei muriseră și ea nu mai avea pe nimeni apropiat. Așadar, partenerul ei se va ocupa de înmormântare.

