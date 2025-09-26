Ce a dezvăluit Ioana Popescu despre Dan Alexa, cu câteva luni înainte să moară: ”Nu știu ce o să fac”

Noi detalii despre viața Ioanei Popescu au ieșit la iveală după moartea sa! Jurnalista și-a dorit o relație cu Dan Alexa. La un moment dat, cei doi ajunseseră să vorbească zilnic, iar bruneta era în al nouălea cer. CANCAN.RO a aflat toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate!

Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Era des prezentă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. Mai mult decât atât, se pare că fusese ochii pe un alt personaj din fotbal – Dan Alexa.

Ce a dezvăluit Ioana Popescu despre Dan Alexa

Ioana Popescu a avut mereu o pasiune pentru sportivi, de aici și porecla sa – „devoratoarea de fotbaliști”. În urmă cu câteva luni, jurnalista pusese ochii pe câștigătorul Asia Express. Ea s-a confesat unei apropiate despre legătura cu Dan Alexa.

Mai exact, Ioana Popescu a mărturisit că începuse să vorbească în fiecare zi cu antrenorul și ajunsese să țină foarte mult la el. Bruneta chiar își dorea o relație oficială, însă a lăsat totul să decurgă natural.

„Țin foarte mult la el (n.r. Dan Alexa), dar nu știu ce o să fac, ce va fi în viitor, mai ales la vârsta asta. Ce o fi, o fi. Dacă o vrea Dumnezei să mă cuplez cu el oficial, o să fie. Să vedem. Ideea e că vorbim zi de zi”, i-a spus Ioana Popescu unei apropiate.

În cele din urmă, relația amoroasă dintre ei nu s-a concretizat, iar Ioana Popescu își găsise fericirea alături de alt bărbat. Mai mult decât atât, cei doi aveau planuri serioase. Înainte ca jurnalista să se stingă din viață, ei plănuiseră să plece la Roma, acolo unde iubitul avea de gând să o ceară în căsătorie.

Bărbatul a fost foarte afectat de moartea brunetei, mai ales că el a fost primul care a aflat vestea tulburătoare. Acesta chiar a publicat pe rețelele de socializare un mesaj cutremurător, la scurt timp după tragedie.

„Ai plecat mult prea devreme, aveam multe de făcut împreună! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție! Dacă Dumnezeu a vrut așa, eu nu vreau să-i mai slujesc! Odihnește-te în pace! Dumnezeu să te ierte!”, a scris iubitul Ioanei Popescu pe contul său de Facebook.

