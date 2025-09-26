Iubitul Ioanei Popescu, devastat de durere! Mesajul SFÂȘIETOR postat după moartea jurnalistei: ”Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție”

Vestea morții Ioanei Popescu a șocat lumea media din România. Jurnalista și fosta actriță s-a stins din viață la doar 45 de ani, lăsând în urmă durere și multe semne de întrebare. Cunoscută pentru declarațiile sale directe și pentru aparițiile pline de energie, Ioana a fost mereu o prezență puternică în spațiul public.

Dispariția ei neașteptată a lăsat un gol uriaș și în viața personală. Cel mai afectat este iubitul ei, care a publicat pe rețelele de socializare un mesaj cutremurător, la scurt timp după tragedie. Cuvintele lui trădează suferința profundă pe care o simte și planurile pe care le aveau împreună, planuri pe care nu au mai apucat să le ducă la îndeplinire.

„Ai plecat mult prea devreme aveam multe de făcut împreună ! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție ! Dacă Dumnezeu a vrut așa eu nu vreau să-i mai slujesc ! Odihnește-te în pace ! DUMNEZEU SĂ TE IERTE ! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭”, a scris bărbatul pe contul său de Facebook.

Postarea a strâns rapid reacții emoționante din partea apropiaților și prietenilor celor doi, care i-au transmis condoleanțe și mesaje de sprijin.

O pierdere dureroasă

Ioana Popescu s-a stins din viață după ce, în ultimele zile, starea ei de sănătate se înrăutățise. Iubitul ei a spus pentru CANCAN.RO că nu mai reușise să dea de ea. Ultima lor conversație a fost una în care jurnalista recunoștea că starea ei se înrăutățise și că era hotărâtă să meargă la spital pentru a se interna.

Moartea sa a adus multă durere în rândul celor care au cunoscut-o, însă mesajul iubitului ei rămâne dovada clară a unei iubiri profunde și a unei pierderi care a lăsat răni greu de vindecat.

