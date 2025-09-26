Cine a salvat-o pe Ioana Popescu de la moarte, de 3 ori. Jurnalista a făcut dezvăluirea în urmă cu 6 luni: ”Pusesem ceva la foc și...”

Doliu în presa din România. Ioana Popescu, jurnalista cunoscută pentru declarațiile sale controversate și pentru aparițiile pline de energie, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana a fost mereu prezentă în atenția publicului. În urmă cu 6 luni, aceasta dezvăluia cum a fost salvată de la moarte. De cine? Află în rândurile de mai jos!

Moartea ei neașteptată a căzut ca un trăsnet pentru cei care au cunoscut-o. În ultimele zile, Ioana începuse să se simtă rău, iar cu două zile înainte de tragedie, chiar iubitul ei a spus pentru CANCAN.RO că nu mai reușise să dea de ea. Ultima lor conversație a fost una în care jurnalista recunoștea că starea ei se înrăutățise și că era hotărâtă să meargă la spital pentru a se interna.

Cine a salvat-o pe Ioana Popescu de la moarte

Totuși, Ioana povestea într-un interviu că, de-a lungul vieții, trecuse de mai multe ori pe lângă moarte și că a avut parte de momente în care a fost salvată atunci când nu se aștepta.

Într-o mărturisire care astăzi pare cu atât mai emoționantă, Ioana spunea că a fost salvată din situații critice chiar atunci când se afla în pericol fără să își dea seama. Eroul? Chiar motanul ei. Legătura dintre cei doi era una specială, jurnalista considerând că animalul este reîncarnarea tatălui ei.

„M-a salvat de trei ori. La noi sunt probleme cu gazul și se întrerupe. Eu stau la calculator în ultimul dormitor și nu simt dacă se întâmplă ceva în bucătărie. Pusesem ceva la foc. Și el tot venea la mine deși îi dădusem mâncare de puțin timp. Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie. Dacă mai stăteam jumătate de oră și deschideam lumina, PUF!”, a spus Ioana Popescu la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu.

Ioana era cunoscută pentru felul ei de a povesti cu intensitate și pentru faptul că nu își ascundea niciodată trăirile. Acum, lumea presei rămâne fără un nume important.

CITEȘTE ȘI:

Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt

Ultimul MESAJ publicat de Ioana Popescu pe Facebook. Are legătură cu Gigi Becali: ” Îl cunosc din 2000, de când lucram la VIP”