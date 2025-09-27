Acasă » Știri » ”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer

De: Irina Rasoveanu 27/09/2025 | 19:43
Noi detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții Ioanei Popescu! Jurnalista Carmela Popa, cea mai bună prietenă a brunetei, aruncă totul în aer cu o serie de declarații șocante. Aceasta a susținut că „devoratoarea de fotbaliști” nu s-a stins din viață. Mai mult decât atât, a lansat acuzații grave la adresa lui Mihai, iubitul Ioanei. 

De curând, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit, pe nume Mihai. Acesta a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre moartea jurnalistei. Bărbatul a mărturisit că bruneta fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer. De asemenea, el a fost cel care a anunțat că partenera lui s-a stins din viață la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025. Între timp, apropiații au ieșit cu declarații neașteptate în spațiul public.

Ce a spus cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu despre moartea jurnalistei

Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, Ioana Popescu a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. Era des activă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cunoscuții săi.

Printre cei care nu au putut rămâne indiferenți se numără și Carmela Popa, una dintre cele mai bune prietene ale jurnalistei. Aceasta a susținut că Ioana Popescu nu este moartă și a lansat acuzații serioase la adresa iubitului brunetei.

„Iubitul nu e iubit și Ioana nu este moartă! Păcat că ne-a creat niște trăiri urâte nouă! Acest individ este un șarlatan! Am ‘socializat’ și eu cu el, însă nu i-a plăcut discuția, mi-a dat block! Cică are contract de exclusivitate! Cat de proști să fiți ca televiziuni să plătiți un așa borfaș? Mi se cam pare ca aici ea este o victima! Nici nu mai știu ce sa zic! O nebunie totală, sincer!”, a scris Carmela Popa, în secțiunea de comentarii a unei postări despre moartea Ioanei Popescu.

Declarațiile făcute de prietena Ioanei Popescu/ Sursa foto: Facebook

La rândul lui, Ion Lőrinczi, fostul soț al Ioanei Popescu, a contestat afirmațiile lui Mihai, susținând că bruneta nu a fost internară la Spitalul Sfântul Ioan. Mai mult decât atât, s-a arătat nedumerit de dispariția jurnalistei.

„Cu adâncă durere în suflet, vă anunț că Ioana Popescu a plecat în Casa Domnului, pentru a se bucura de Fericirea Veșnică! Update: 27.09.2025 11:00 Ioana Popescu nu este și nici nu a fost la Spitalul Sfântul Ioan. Contrar informațiilor din presă. Unde este Ioana Popescu?”, a scris Ion Lőrinczi, pe Facebook.

Citește și: Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului

