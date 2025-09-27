Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces

Noi detalii ies la iveală în cazul decesului fulgerător al Ioanei Popescu! Jurnalista avea doar 45 de ani, iar iubitul ei a mărturisit că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. Astfel, ar fi apelat la ajutorul medicilor și s-ar fi stins, în cele din urmă, pe patul de spital. Totuși, Ion Lőrinczi, fostul ei soț, a contestat declarațiile făcute de actualul partener al brunetei, susținând că adevărul este cu totul altul.

Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. Era des activă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cunoscuții săi. Printre cei care nu au putut rămâne indiferenți se numără și fostul ei soț, Ion Lőrinczi.

Ce a spus Ion Lőrinczi despre moartea Ioanei Popescu

De curând, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit, pe nume Mihai. Acesta a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre moartea jurnalistei. Bărbatul a mărturisit că bruneta suferea de mai multe afecțiuni. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

În ultima perioadă, bruneta începuse să se simtă rău și ar fi decis să ceară ajutorul medicilor. Mihai a declarat că de atunci nu a mai știut nimic de ea, așa că a alertat autoritățile. În cele din urmă, polițiștii l-au informat că Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025.

Ei bine, la scurt timp de la aceste declarații, fostul soț al jurnalistei a transmis public un mesaj în amintirea acesteia. Mai mult decât atât, el a contestat afirmațiile lui Mihai, susținând că bruneta nu a fost internară la Spitalul Sfântul Ioan.

„Cu adâncă durere în suflet, vă anunț că Ioana Popescu a plecat în Casa Domnului, pentru a se bucura de Fericirea Veșnică! Update: 27.09.2025 11:00 Ioana Popescu nu este și nici nu a fost la Spitalul Sfântul Ioan. Contrar informațiilor din presă. Unde este Ioana Popescu?”, a scris Ion Lőrinczi, pe Facebook.

Ioana Popescu și Ion Lőrinczi, un jucător de fotbal american de naționalitate maghiară, și-au unit destinele în anul 2022, chiar în ziua de Dragobete. Totuși, mariajul nu a evoluat așa cum și-ar fi dorit ei. După mai multe certuri, despărțiri și împăcări, bruneta a decis să pună punct relație. Cei doi au divorțat la doi ani și jumătate distanță de la căsătorie.

Citește și: Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”