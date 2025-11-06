Black Friday 2025 împinge vedetele la shopping nebun! Nu mai au control! Am aflat ce și-au pus în coșul de cumpărături

E nebunie totală! Mâine, 7 noiembrie, pornește Black Friday 2025 și toți românii se pregătesc cum știu ei mai bine: cu coșuri pline, carduri în vigoare și liste lungi de dorințe. CANCAN.RO a stat de vorbă cu câteva dintre vedetele showbiz-ului românesc, iar declarațiile lor sunt, ca de obicei, delicioase! Site-urile de shopping fierb, iar conturile abia așteaptă să fie golite. Oare cine prinde cele mai bune oferte și cine doar… dă scroll printre reduceri? CANCAN.RO a aflat ce se află în coșurile de cumpărături ale vedetelor noastre!

Black Friday 2025 promite să fie un adevărat maraton al cumpărăturilor! Vedetele României sunt gata de shopping: unele cu liste uriașe, altele doar cu… dorințe! Cu sau fără bani mulți în conturi, perioada reducerilor ne molipsește pe toți să băgăm măcar câteva produse în coșul de cumpărături. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Alina Pușcaș, Oana Lis, dar și cu Eelena Merișoareanu! Ghiciți cine se abține de la comenzi!

Elena Merișoareanu dă comenzi, iar soțul „execută”

Nu e pentru prima oară când Elena Merișoareanu își laudă soțul! Celebra artistă de muzică populară spune ce își dorește, iar bărbatul care îi stă aqlături de o viață întreagă, se conformează! Interpreta nu își dorește haine și bijuterii, ci…o mașină de spălat vase!

„Scumpii mei, eu vreau neapărat o mașină de spălat vase. Am deja una, dar vreau să o schimb. Am una preferată de la Bosch. Eu habar n-am cât costă chestiile astea, că nu fac eu niciodată cumpărăturile. Soțul meu le face. Eu doar comand și el execută.”, a declarat Elena Merișoreanu pentru CANCAN.RO

Prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva este la sentiment cu Elena Merișoarenu! Alina Pușcaș face achiziții tot pentru casă. Vedeta își dorește câteva umidificatoare. Nu vă așteptați la asta, nu? Ah, și nu vă gândiți la acele aparate mici de 50 de lei! Colega de platou a lui Pepe are un buget destul de mare pentru a rezolva problema umidității din casă!

„Eu deja am pus în cos umidificatoare. Am nevoie neeapărat pentru acasă, pentru că se face umiditate la sol. Casa noastră e lângă apă și așa se întâmplă în geenral. Acum costă până în 2000 de lei, că nu sunt din acelea micuțe. Sunt mari! Sper să facă un discount generos cu ocazia Black-Friday. În general, eu pun în coș multe și la sfârșit mai scot din ele, ca oricine. ]mi doresc foarte mult ceva de la Dyson. Am deja un aspirator de la ei, dar știi că sunt foarte scumpe, dar și foarte bune. Să vedem discount-urile!, a spus Alina Pușcaș pentru CANCAN.RO

Oana Lis se abține de la comenzi de Black Friday!

Am avut o ghicitoare la începutul articolului: Oare cine credeați că se abține de la comenzi?! Ei bine, noi credem că aveați deja răspunsul corect! Oana Lis este o femeie chibzuită și nu își aruncă banii pe fereastră, mai ales că Viorel Lis are nevoie permanentă de grijă și medicamente. Dintre sănătatea soțului ei și reducerile de Black Friday, nici nu se pune problema ce ar fi putut să aleagă vedeta!

„Ce dacă e Black Friday? Eu am nevoie de multe lucruri, dar trebuie să țin de bani pentru Viorel, pentru medicamente. Am un coș plin de cumpărături, dar nu o să dau comanda că nu am bani. Nu am bani, asta e!”, a spus Oana Lis, pentru CANCAN.RO

