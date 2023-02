Elena Merișoreanu, detalii neștiute despre soțul ei, după 50 de ani de căsnicie: „Nu ne mai interesează unul de altul…”

Elena Merișoreanu a spus mereu lucrurilor pe nume și nu a cucerit publicul doar cu talentul ei, ci și cu sinceritatea de care a dat mereu dovadă. Ei bine, nici de această dată nu s-a ferit de cei care o iubesc și a făcut mărturisiri inedite despre problemele din viața de cuplu.

Elena Merișoreanu și soțul ei sunt căsătoriți de 50 de ani

Anul trecut, în noiembrie, Elena Merișoreanu a făcut 50 de ani de la căsătorie. Cântăreața spunea că prima ei iubire a fost muzica, încă de la 16 ani a urcat pe scenă, însă l-a scurt timp l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soţ.

„În noiembrie fac 50 de ani de căsătorie. Mai rezist… După o vreme încep lucrurile să meargă foarte bine. Nu ne mai interesează unul de altul, decât așteptăm când vine pensia să vedem cât avem de cheltuit. Într-o căsnicie trebuie să fii tolerant!

Meseria mea a fost de așa fel încât am fost numai plecată, numai prin turnee. Imaginează-ți că stăteam în turneu și câte șase luni în străinătate” a povestit Elena Merișoreanu pentru Fanatik.

Elena Merișoreanu a fost la un pas de divorț

Chiar dacă meseriile lor au fost pe cale să-i despartă, Elena Merișoreanu și soțul ei au luptat şi au avut răbdare unul cu celălalt, astfel au ajuns să-și întemeieze familia la care au visat. Deși cei din jur nu prea le dădeau mari șanse împreună, mama cântăreței a fost cea care a îndemnat-o să nu divorțeze de tatăl fetițelor ei.

„Am avut momente în viață, după ce am născut cele două fetițe, erau mici, am vrut să divorțez. Și m-am dus la mama la țară, unde să mă duc… Și mi-a zis: Poftim?! Nu! Nu divorțezi! Ai două fete… fetele trebuie să aibă mamă și tată, ele cresc, fetele sunt tentate de una, de alta…Tatăl este cel care știe să le coordoneze. Indiferent cum ar fi, este tatăl lor”, a mai spus Elena Merișoreanu potrivit sursei citate.

Elena Merișoreanu a rămas alături de soț datorită copiilor

Interpreta de muzică populară recunoaște că viața cu soțul ei nu a fost tot timpul lapte și miere, dar împreună au reușit să depășească toate obstacolele și să demonstreze că dragostea lor este mai presus de orice. Copiii au fost cei care i-au reunit de fiecare dată și i-au ținut împreună până în prezent. De asemenea, Elena Merișoreanu recunoaște că a fost mereu geloasă, însă a știut să treacă peste intrigi și să ignore gurile rele care nu au încetat să o vorbească de rău.

„Greutățile au fost și neajunsuri, dar toate le-am trecut cu bine. El mi-a spus: „Dragă, eu sunt militar. Ne vedem de căsnicie!”. În schimb, eu am fost geloasă, eu am fost foarte geloasă! Stau și mă gândesc acum, mă, ce proastă am fost! Am cam avut de ce să fiu geloasă. În căsnicie trebuie să fii foarte tolerant! Și să zici… ne înțelegem bine în casă, nu ne lipsește nimic.

Eu nu am știut o viață întreagă să cumpăr o pâine, eu am avut tot, totul mi-a adus și acum fac nepoții, fac fetele mele, ginerii, ei îmi fac cumpărături. Pe mine n-aisă mă vezi în piață, că mă duc să cumpăr ceva, numai dacă vreau să văd ce mai e, dar n-ai să mă vezi cu sacoșa sau cu ceva”, a mai spus Elena Merișoreanu despre căsnicia ei, potrivit aceleiași surse.