Românii au golit eMAG-ul în 30 de minute, de Black Friday! Sute de milioane de lei, cheltuite printr-un singur click

Black Friday 2025 la eMAG începe mâine, 7 noiembrie 2025. Românii așteaptă cu nerăbdare să vadă ce prețuri au produsele pe care le-au pregătit din timp în coșuri și să trimită rapid comenzile pentru a prinde ofertele. Ce sume uriașe s-au înregistrat anul trecut? Află în articol!

Anul trecut, ziua mult așteptată de români s-a ținut pe data de 8 noiembrie la eMAG. Atunci, românii au cheltuit sute de milioane de lei printr-un singur click, iar anul acesta sunt așteptate numere cel puțin la fel de mari.

Numere record de Black Friday, în 2024

Anul 2024 a depășit categoric anul 2023. În prima jumătate de oră de când reducerile au început, oamenii au comandat 573.000 de produse, pe minut fiind comandate peste 19.000 de produse.

”Cea de-a 14-a ediţie a celui mai aşteptat eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la ora 7:15 şi a depăşit categoric rezultatele din anul anterior. În prima jumătate de oră de la startul evenimentului, clienţii au comandat 573.000 de produse, într-un ritm de peste 19.000 de produse pe minut. 34% dintre produsele vândute se aflau în listele de Favorite, de trei ori mai mult faţă de anul trecut”, spunea compania în anul 2024.

Printre preferințele românilor, în top, s-au aflat produsele de curățenie, petshop sau băcănie. Iată mai jos lista:

18.000 de produse fashion & sport

100.000 de cosmetice, suplimente şi îngrijire personală

168.000 de băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie

67.000 de jucării şi articole pentru copii

22.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie şi cărţi

22.000 de tv, audio-video şi gaming

31.000 de telefoane, tablete, wearables şi caşti

38.000 de electrocasnice mari

28.000 de mobilă şi casă

34.000 de bricolaj, grădină şi auto

În majoritatea cazurilor, retailerul nu anunță ora exactă la care încep reducerile de Black Friday. În acest an, campania va începe la primele ore ale dimineții. Conform estimărilor, promoțiile vor începe în jurul orei 07:00.

CITEȘTE ȘI:

Start Black Friday la eMag! La ce oră începe campania, de fapt

Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online