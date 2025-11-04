Acasă » Știri » Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online

Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 19:51
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
Sursa foto: Pixabay

Goana după ofertele de Black Friday a început, iar platformele online sunt luate cu asalt de potențialii clienți. În perioada aceasta, infractorii cibernetici devin din ce în ce mai activi. Falsifică site-uri, trimit e-mailuri de tip phishing și creează oferte înșelătoare care pot lăsa cumpărătorii cu contul gol. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că în spatele unui „super preț” se poate ascunde o adevărată țeapă.

Black Friday, cel mai aglomerat weekend de cumpărături al anului, a devenit și o oportunitate pentru escroci. În fiecare an, extrem de mulți oameni raportează tentative de fraudă online, de la magazine false care dispar după ce banii au fost extrași din cont, până la campanii de phishing menite să colecteze datele cardurilor bancare.

Atenție la țepele de Black Friday 2025

Radu Stănescu, specialist în securitate cibernetică, avertizează că, înainte de a apăsa butonul „Cumpără acum”, trebuie verificat dacă promoția este reală și dacă site-ul este legitim.

„Escrocii știu că oamenii se grăbesc și sunt atrași de ideea de reducere masivă. Tocmai această grabă este ceea ce exploatează”, explică specialistul pentru Click.

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

Primul pas pe care oamenii trebuie să îl facă este verificarea adresei web. De asemenea, clienții ar trebui să evite linkurile primite pe e-mail sau prin mesaje pe rețelele sociale, chiar dacă acestea par să provină de la branduri cunoscute.

„Un magazin serios are întotdeauna o adresă care începe cu https://, iar numele domeniului trebuie să fie cel corect. Escrocii folosesc adesea variante foarte apropiate de numele marilor retaileri: o literă lipsă, un punct suplimentar sau o terminație diferită pot fi semne clare că e un site fals. Un mesaj care te îndeamnă să intri rapid pe un link pentru a prinde o ofertă limitată în timp este, cel mai probabil, o tentativă de phishing. Accesarea acelui link poate duce la pagini false care cer date personale sau bancare”, spune specialistul.

Mai mult, oamenii trebuie să fie atenți și la prețul nerealist. Atunci când un produs este listat la o valoare mult mai mică decât media pieței, trebuie tratat cu prudență.

„Niciun telefon de ultimă generație nu se va vinde la o zecime din prețul real. Este o tactică clasică de a atrage atenția și a convinge utilizatorul să acționeze impulsiv”, explică specialistul.

Poliția Română și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) au emis, la rândul lor, avertismente privind campaniile false de Black Friday. În ultimii ani, numărul tentativelor de fraudă a crescut semnificativ în această perioadă de reduceri, iar metodele devin tot mai sofisticate.

Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe

Oferte de Black Friday 2025 la energie! Care este prețul cel mai mic pe care îl pot obține clienții

Tags:
Iți recomandăm
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Știri
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce…
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Știri
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de…
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ...
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator ...
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă ...
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit ...
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate ...
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate la nașteri și cum a reacționat DSP când a aflat neregulile
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Vezi toate știrile
×