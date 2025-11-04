Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online

Goana după ofertele de Black Friday a început, iar platformele online sunt luate cu asalt de potențialii clienți. În perioada aceasta, infractorii cibernetici devin din ce în ce mai activi. Falsifică site-uri, trimit e-mailuri de tip phishing și creează oferte înșelătoare care pot lăsa cumpărătorii cu contul gol. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că în spatele unui „super preț” se poate ascunde o adevărată țeapă.

Black Friday, cel mai aglomerat weekend de cumpărături al anului, a devenit și o oportunitate pentru escroci. În fiecare an, extrem de mulți oameni raportează tentative de fraudă online, de la magazine false care dispar după ce banii au fost extrași din cont, până la campanii de phishing menite să colecteze datele cardurilor bancare.

Atenție la țepele de Black Friday 2025

Radu Stănescu, specialist în securitate cibernetică, avertizează că, înainte de a apăsa butonul „Cumpără acum”, trebuie verificat dacă promoția este reală și dacă site-ul este legitim.

„Escrocii știu că oamenii se grăbesc și sunt atrași de ideea de reducere masivă. Tocmai această grabă este ceea ce exploatează”, explică specialistul pentru Click.

Primul pas pe care oamenii trebuie să îl facă este verificarea adresei web. De asemenea, clienții ar trebui să evite linkurile primite pe e-mail sau prin mesaje pe rețelele sociale, chiar dacă acestea par să provină de la branduri cunoscute.

„Un magazin serios are întotdeauna o adresă care începe cu https://, iar numele domeniului trebuie să fie cel corect. Escrocii folosesc adesea variante foarte apropiate de numele marilor retaileri: o literă lipsă, un punct suplimentar sau o terminație diferită pot fi semne clare că e un site fals. Un mesaj care te îndeamnă să intri rapid pe un link pentru a prinde o ofertă limitată în timp este, cel mai probabil, o tentativă de phishing. Accesarea acelui link poate duce la pagini false care cer date personale sau bancare”, spune specialistul.

Mai mult, oamenii trebuie să fie atenți și la prețul nerealist. Atunci când un produs este listat la o valoare mult mai mică decât media pieței, trebuie tratat cu prudență.

„Niciun telefon de ultimă generație nu se va vinde la o zecime din prețul real. Este o tactică clasică de a atrage atenția și a convinge utilizatorul să acționeze impulsiv”, explică specialistul.

Poliția Română și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) au emis, la rândul lor, avertismente privind campaniile false de Black Friday. În ultimii ani, numărul tentativelor de fraudă a crescut semnificativ în această perioadă de reduceri, iar metodele devin tot mai sofisticate.

Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe

Oferte de Black Friday 2025 la energie! Care este prețul cel mai mic pe care îl pot obține clienții