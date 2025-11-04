Oferte de Black Friday 2025 la energie! Care este prețul cel mai mic pe care îl pot obține clienții

Companiile de energie se bat în oferte de Black Friday 2025. Fiecare încearcă să vină cu prețuri cât mai mici pentru a atrage clienți, dar și cu oferte și reduceri atractive. E.ON Energie, unul dintre principalii furnizori, a lansat o ofertă de Black Friday cu prețuri mai mici decât Electrica și PPC. Însă, doar primii 1.000 de clienți pot beneficia de oferta imbatabilă.

Urmează Black Friday, iar chiar și companiile de energie au pregătit oferte și reduceri pentru cei interesați. E.ON Energie vine cu cea mai bună ofertă, însă și PPC și Electrica se aruncă în jocul reducerilor.

Oferte de Black Friday 2025 la energie

Așa cum spuneam, de Black Friday 2025, E.ON Energie vine cu cea mai bună ofertă. Mai exact, în data de 7 februarie, compania oferă un preţ de 1 leu/kWh, plus un bonus de 100 de lei pentru clienţii noi. Atenție, oferta este valabilă doar pentru 1.000 de contracte!

În acest caz, tarifele finale calculate sunt de 0,871 lei/kWh pentru Banat și Muntenia Sud, 0,940 lei/kWh pentru Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud, 0,942 lei/kWh pentru Moldova și 0,954 lei/kWh pentru Oltenia. De menționat este și faptul că prețul este fix doar pentru 6 luni, după care E.ON poate modifica condițiile comerciale.

De asemenea, compania vine și cu o serie de reduceri pentru echipamente energetice, valabile pentru toți clienții. Pentru panourile fotovoltaice, clienții pot primi până la 2.000 de lei reducere și un invertor Huawei de 1.000 de euro gratuit (prin eMAG), adică o reducere de până la 12%. Iar centralele termice vin cu garanție extinsă de 10 ani și bonus de 250 lei.

Oferta PPC de Black Friday 2025

Și PPC are oferte pentru clienții săi de Black Friday. Mai exact, o ofertă de 0,450 lei/kWh la energia activă, ceea ce înseamnă un preț final facturat de 1,06 lei/kWh. Prețul este fix pentru 12 luni. Mai mult, PPC anunță și ei reduceri de până la 2.700 lei la aparate de aer condiționat, de până la 684 lei la gama de electrocasnice sau de până la 288 lei la centrală termică + termostat wireless Siemens.

Și compania Electrica marchează ziua de Black Friday. Compania vine cu o ofertă de 1,30 – 1,38 lei/kWh, în funcție de zonă, valabilă doar pentru clienți noi, cu un preț fix garantat până la 30 iunie 2026.

