TABEL | Câți lei plătim în fiecare lună pentru un singur televizor smart, în funcție de furnizorul de energie electrică

Televizorul este nelipsit din casele multor români, fie că este utilizat pentru informare, fie că are ca scop divertismentul. Totuși, puțini români știu cât curent consumă, de fapt, acest dispozitiv electronic. Prețul final diferă în funcție de furnizorul de energie electrică. Află, în articol, câți lei plătim pentru un singur smart TV!

În ultima perioadă, costurile la curent au crescut considerabil, iar prețurile continuă să se scumpească. Autoritățile române chiar au luat și măsuri în acest sens. Mai exact, au implementat un program de sprijin financiar pentru persoanele și familiile cu venituri reduse, care întâmpină dificultăți în acoperirea costurilor cu energia electrică. Mulți români încearcă se străduiesc să facă economie. Astfel, este important să știe cât consumă cele mai utilizate dispozitive, printre care se numără televizoarele.

Cât consumă un televizor smart în fiecare lună

Pentru a înțelege mai bine costurile de energie electrică, mai jos, puteți analiza tabelul prezentat. Datele se referă la un singur televizor smart cu putere de 100W, care merge, în medie, 8 ore pe zi. Prețul diferă în funcție de furnizorii de curent din România.

Spre exemplu, persoanele care au contract cu Hidroelectrica vor plăti, în cazul menționat mai sus, 29.76 lei pe lună, ținând cont că prețul unui kWh este de 1.24 lei. Acesta este cel mai scăzut cost din țara noastră în ceea ce privește furnizarea de energie electrică.

Românii cu abonament la MET Energy România vor plăti 32.16 lei pentru că un kWh costă 1.34 lei. Același preț se regăsește și la EM Power. Persoanele care primesc energe electrică de la Nova Power & Gas, ENGIE România sau Electrica Furnizare vor plăti câțiva lei în plus pentru un smart TV – 33.12, 34.56, respectiv 35.73.

La PPC Energie (fost Enel), un kWh este 1.57 lei, ceea ce înseamnă că, în fiecare lună, costul pentru un televizor smart, care merge în medie 8 ore pe zi, este de 37.68 lei. Pe lista furnizorilor se mai găsește și E.ON România, unde prețul final ese de 36 de lei, OMV Petrom – 35. 28 lei, Getica 95 Com – 34.80 lei și Transenergo Com – 33.36 lei.

Anunț important de la Hidroelectrica

Recent, Hidroelectrica a anunțat o creștere a prețurilor. Noul tarif va fi menționat pe facturi începând cu luna octombrie și a fost aplicat pentru consumul de energie începând cu luna septembrie 2025, inclusiv.

„Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.. Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creştere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a preţului final facturat pe care îl veţi plăti pentru energia electrică consumată”, a transmis Hidroelectrica.

