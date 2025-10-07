Acasă » Știri » Furnizorul la care românii au fugit pentru prețuri mici tocmai ce a mărit tariful per kWh! Anunțul oficial al companiei

De: Mirela Loșniță 07/10/2025 | 14:46
Anunț important de la Hidroelectrica. Compania a început să informeze clienții că vor crește prețurile la energia electrică furnizată. Noile tarife se vor vedea pe facturi începând cu luna octombrie. Această decizie vine ca urmare a majorării tarifelor de transport care au fost impuse de Transelectrica, transmite Mediafax.

După eliminarea plafonării prețurilor, foarte mulți români au ales să devină clienții acestei companii care este cunoscută pentru cele mai avantajoase tarife de pe piață. Mai mult decât atât, odată cu această scumpire, este posibil ca prețurile de la Hidroelectrica să fie mai mari decât ale altor furnizori de energie electrică.

Anunț important de la Hidroelectrica

Potrivit anunțului făcut de Hidroelectrica, noul tarif va fi menționat pe facturi începând cu luna octombrie și se va aplica pentru consumul de energie începând cu luna septembrie 2025, inclusiv.

„Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.. Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creştere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a preţului final facturat pe care îl veţi plăti pentru energia electrică consumată”, anunță Hidroelectrica.

În acest moment, tariful Hidroeletrica diferă în funcție de perioada contractuală și de zona de distribuție. Pentru consumatorii casnici, prețurile s-au schimbat de la 1 iulie 2025, ajungând astfel între 1,03 și 1.12 lei/kWh. Compania preciza în urmă cu ceva timp că nu ia în considerare nicio majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice. Prețurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%.

 ”În urma unor informații apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica dorește să clarifice faptul că nu a anunțat, nu a intenționat și nici nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice. Compania își menține angajamentul de a avea o ofertă corectă și competitivă pentru clienții săi și reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente”, a transmis compania.

