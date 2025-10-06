Facturile la energie ar putea fi mai mici! Cât vom plăti pentru 1 kWh dacă furnizorii cad de acord

Ministerul Energiei pregătește un mecanism prin care facturile românilor ar putea scădea în perioada următoare. Noua schemă ar urma să reducă tarifele la aproximativ 1 leu/kWh. Care sunt românii ce pot beneficia de prețul redus!

Prețul energiei ar putea scădea în perioada următoare, potrivit unui anunț al Ministerului Energiei. Instituția lucrează la un nou mecanism care să reducă facturile consumatorilor casnici, fără a afecta echilibrul pieței. Oficialii au discutat deja cu producătorii și furnizorii de energie, iar una dintre soluțiile propuse ar fi ca tariful să ajungă la aproximativ 1 leu pe kilowatt-oră. Prioritate ar putea avea familiile cu venituri reduse sub 3.000 de lei.

Preț redus la factura electrică

Conform planului aflat în analiză, prețul final ar urma să varieze între 1 leu și 1,10 lei/kWh, ceea ce înseamnă mai puțin decât plătesc în prezent majoritatea românilor. Sunt luate în calcul două scenarii. În primul, schema s-ar aplica întregii populații, iar în al doilea, ar fi destinată doar celor cu venituri mici, adică aproximativ 3,7 milioane de persoane care câștigă sub 3.000 de lei lunar.

„Nu este vorba de o plafonare pentru că va fi o intervenție brutală în piață. Vorbim de alte mecanisme pe care le lucrăm. Vom ieși în 2-3 săptămâni cu forma finală pentru a nu distorsiona piața. Statul român, în continuare, are aproximativ 6 miliarde de lei datorii către operatorii de furnizare electrice în urma schemei de plafonare din ultimii 4 ani”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Reducerea costului energiei active ar putea reprezenta cheia scăderii facturilor, având în vedere că aceasta reprezintă aproape jumătate din totalul prețului plătit de consumatori. Totuși, specialiștii avertizează că soluția nu trebuie să ducă la o nouă reglementare artificială.

„Ar trebui să avem grijă să nu re-reglementăm piața, adică să nu venim iarăși Așa, plafon de un leu. Păi ai deja un leu pe kilovat la hidroelectrica, o ofertă comercială, disponibilă în piață. Clienții sau potențialii clienți trebuie să și facă pasul de a se muta de la furnizorul cu o politică de preț sau nou preț. Nu sunt de acord să se mute către compania care are un preț mai favorabil”, a spus un expert în energie.

