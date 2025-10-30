Acasă » Știri » Facturile la energie electrică cresc din nou începând cu 1 noiembrie 2025. Cu cât se vor scumpi, de fapt

Facturile la energie electrică cresc din nou începând cu 1 noiembrie 2025. Cu cât se vor scumpi, de fapt

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 09:43
Facturile la energie electrică cresc din nou începând cu 1 noiembrie 2025. Cu cât se vor scumpi, de fapt
Ce se întâmplă cu facturile la energie electrică / Foto: Captură Video Digi 24

O nouă scumpire la energia electrică de la 1 noiembrie. Facturile cresc din cauza majorării contribuției pentru cogenerare.

Românii vor plăti din nou mai mult pentru energia electrică începând cu data de 1 noiembrie 2025, odată cu creșterea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar distinct pe facturile de electricitate. Este cea de-a patra majorare din ultimele luni, după scumpirile succesive provocate de creșterea TVA-ului, eliminarea schemei de plafonare și ajustarea tarifului pentru serviciul de sistem.

Se scumpește energia electrică

Deși impactul direct al acestei noi modificări este relativ redus în termeni nominali, efectul cumulativ al scumpirilor începe să fie tot mai simțit de gospodării și de firmele mici, care se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra bugetelor lunare.

Potrivit unui ordin emis recent de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență va fi majorată de la 0,0084 lei la 0,0136 lei pentru fiecare kilowatt-oră consumat. Creșterea pare modestă, de numai 0,47 bani/kWh, însă, raportată la consumul mediu lunar, aceasta se traduce prin facturi mai mari cu aproximativ 0,50 de lei la un consum de 100 kWh și cu circa un leu în cazul unui consum dublu.

„Începând cu 1 iulie nu mai există plafonare și tot cu 1 iulie a crescut contribuția de cogenerare de la 3,5 la 8,4 lei pe MWh, de la 1 august a crescut TVA de la 19 la 21%, care iarăși a dus la creșterea facturii la energie. De la 1 septembrie a crescut tariful pentru serviciul de sistem de la 7,04 la 12,79 lei pe MWh. În octombrie nu s-a întâmplat nimic, dar din 1 noiembrie iarăși crește contribuția pentru cogenerare de la 8,4 la 13,06 lei pe MWh”,  a declarat Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), marți, 28 octombrie.

Contribuția pentru cogenerare este o taxă reglementată introdusă în România în anul 2009, menită să sprijine producătorii de energie care utilizează tehnologii capabile să genereze simultan electricitate și căldură, reducând pierderile și crescând eficiența energetică. Banii colectați prin această contribuție sunt direcționați către producătorii care operează astfel de centrale, în special unități de termoficare urbană, pentru a le compensa costurile suplimentare și pentru a încuraja menținerea unui randament ridicat.

Facturile se scumpesc din noiembrie 2025 din nou, „indiferent de cât consumă” românii

