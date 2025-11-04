Acasă » Știri » Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe

Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe

De: Denisa Iordache 04/11/2025 | 15:15
Românii trebuie să fie atenți de Black Friday. Sursă: Pixabay

Românii așteaptă cu nerăbdare perioada reducerilor de Black Friday. Prețurile scăzute îi încântă pe oameni și îi determină să facă achiziții pe bandă rulantă. Totuși, aceștia trebuie să fie atenți la anumite aspecte, pentru a evita să fie păcăliți. Află mai multe detalii în articol!

Mai este foarte puțin până la începutul reducerilor de Black Friday. Oamenii sunt entuziasmați de prețurile mici, dar trebuie să țină cont de anumite aspecte pentru a nu primi țepe. Înainte de a se hotărî să achiziționeze un produs care le fură ochii, trebuie să aibă în vedere anumite aspecte.

„Black Friday, Vinerea Neagră, indiferent de denumire şi de durată, în România se desfăşoară de câţiva ani pe tot parcursul lunii noiembrie, în special la începutul lunii, deşi, în mod tradiţional, în Uniunea Europeană acest eveniment este derulat la sfârşitul lunii. Indiferent de pe ce site doriţi să faceţi cumpărături, mai ales că frumoasele şi aşteptatele sărbători de iarnă sunt aproape, recomandările Centrului European al Consumatorilor (ECC Romania) – Direcţie în cadrul ANPC – menite să vă atragă atenţia asupra posibilelor pericole ascunse în online şi să transforme acest moment într-unul plin de bucurie, cu siguranţă vor fi utile”, se arată într-un comunicat al ANPC.

La ce trebuie să fie atenți românii de Black Friday

În cazul unor prețuri neobișnuit de mici, trebuie să faceți cercetări legate de firma care pune produsul în vânzare. Aceasta trebuie să îi pună la dispoziție clientului denumirea comerciantului care deține site-ul sau în numele căruia acționează, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur și condițiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs și rambursare).

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

De asemenea, pentru a observa dacă prețul produsului a fost cu adevărat redus, trebuie să urmăriți din timp parcursul acestuia, înainte de începerea campaniei de Black Friday.

„Nu daţi curs mesajelor comerciale care creează presiune. Sintagme de genul ‘alte 20 de persoane se uită la acest articol’ sau ‘au mai rămas doar trei articole” sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicaţii mobile, reţele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului”, avertizează ANPC.

Mai mult, ANPC recomandă alegerea unei metode sigure de plată. Trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

„Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet securizată. Asiguraţi-vă că adresa site-ului este marcată cu ‘https’ şi simbolul lacătului închis. Nu salvaţi detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături. Setaţi o sumă maximă pentru plăţile unice, pentru cardul dvs. Evitaţi plăţile prin transfer bancar (în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată)”.

CITEȘTE ȘI:

Când începe Black Friday 2025 la eMag? Ziua cu cele mai mari reduceri e tot mai aproape

A venit Black Friday mai devreme și noi n-am aflat?! Fiul magnatului Greenfield Băneasa ne-a prezentat ”chilipirul” Ford GT de… doar 290.000 €!

Tags:
Iți recomandăm
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat
Știri
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil?
Știri
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a ...
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” ...
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil?
Povestea bărbatului care a cheltuit 18.000 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko ...
Povestea bărbatului care a cheltuit 18.000 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko Kondo suferă de o afecțiune inedită
Cum îți poți asigura rudele sau partenerii de viaţă în sistemul public de sănătate
Cum îți poți asigura rudele sau partenerii de viaţă în sistemul public de sănătate
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea ...
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea s-a mutat la restaurant
Cum se menține Dan Negru în formă, de fapt. Are aceeași greutate de 20 de ani: „Dai jos până ...
Cum se menține Dan Negru în formă, de fapt. Are aceeași greutate de 20 de ani: „Dai jos până la 5 kilograme”
Vezi toate știrile
×