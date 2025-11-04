Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe

Românii așteaptă cu nerăbdare perioada reducerilor de Black Friday. Prețurile scăzute îi încântă pe oameni și îi determină să facă achiziții pe bandă rulantă. Totuși, aceștia trebuie să fie atenți la anumite aspecte, pentru a evita să fie păcăliți. Află mai multe detalii în articol!

Mai este foarte puțin până la începutul reducerilor de Black Friday. Oamenii sunt entuziasmați de prețurile mici, dar trebuie să țină cont de anumite aspecte pentru a nu primi țepe. Înainte de a se hotărî să achiziționeze un produs care le fură ochii, trebuie să aibă în vedere anumite aspecte.

„Black Friday, Vinerea Neagră, indiferent de denumire şi de durată, în România se desfăşoară de câţiva ani pe tot parcursul lunii noiembrie, în special la începutul lunii, deşi, în mod tradiţional, în Uniunea Europeană acest eveniment este derulat la sfârşitul lunii. Indiferent de pe ce site doriţi să faceţi cumpărături, mai ales că frumoasele şi aşteptatele sărbători de iarnă sunt aproape, recomandările Centrului European al Consumatorilor (ECC Romania) – Direcţie în cadrul ANPC – menite să vă atragă atenţia asupra posibilelor pericole ascunse în online şi să transforme acest moment într-unul plin de bucurie, cu siguranţă vor fi utile”, se arată într-un comunicat al ANPC.

La ce trebuie să fie atenți românii de Black Friday

În cazul unor prețuri neobișnuit de mici, trebuie să faceți cercetări legate de firma care pune produsul în vânzare. Aceasta trebuie să îi pună la dispoziție clientului denumirea comerciantului care deține site-ul sau în numele căruia acționează, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur și condițiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs și rambursare).

De asemenea, pentru a observa dacă prețul produsului a fost cu adevărat redus, trebuie să urmăriți din timp parcursul acestuia, înainte de începerea campaniei de Black Friday.

„Nu daţi curs mesajelor comerciale care creează presiune. Sintagme de genul ‘alte 20 de persoane se uită la acest articol’ sau ‘au mai rămas doar trei articole” sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicaţii mobile, reţele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului”, avertizează ANPC.

Mai mult, ANPC recomandă alegerea unei metode sigure de plată. Trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

„Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet securizată. Asiguraţi-vă că adresa site-ului este marcată cu ‘https’ şi simbolul lacătului închis. Nu salvaţi detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături. Setaţi o sumă maximă pentru plăţile unice, pentru cardul dvs. Evitaţi plăţile prin transfer bancar (în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată)”.

