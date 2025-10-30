Acasă » Știri » (P) Theo Rose, Gina Pistol și Smiley, ambasadorii campaniei de Black Friday Trendyol, cu selecții exclusive de produse pe platformă

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 10:49
București, 29 octombrie 2025 – Trendyol, marketplace online internațional de top, dezvăluie astăzi celebritățile ambasadori ale campaniei de Black Friday 2025, ce va avea loc în perioada 31 octombrie – 11 noiembrie. În cel de-al doilea an de organizare a campaniei de Black Friday în România, platforma va colabora cu Theo Rose, Gina Pistol și Smiley, trei dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete din țară.

Cei trei ambasadori de brand aleși de Trendyol vor prezenta o selecție exclusivă de produse inspirată de propriul stil și personalitate.

Smiley va reprezenta categoria fashion masculin, aducând în prim-plan o selecție de articole moderne, care îmbină confortul cu tendințele actuale. În colecția sa se regăsesc piese casual și elemente din zona streetwear, de la hanorace și geci cu design contemporan până la accesorii versatile. 

Gina Pistol va inspira categoria home & deco, printr-o selecție de produse care îmbină eleganța cu funcționalitatea, menite să aducă un plus de rafinament vieții de zi cu zi. Inspirându-se din propriul stil de viață echilibrat și atent la detalii, Gina adaugă un accent personal prin alegeri care transformă spațiile de acasă în locuri primitoare, cu un aer sofisticat și relaxat.

În același timp, Theo Rose va reprezenta moda feminină, printr-o colecție de piese vestimentare actuale, care încurajează exprimarea liberă și individualitatea. Stilul ei combină elemente din zona street style, cu articole oversize și accente personale, dar și piese clasice reinterpretate. Pe lângă moda feminină, Theo abordează și categoria de articole pentru copii, demonstrând că a seta trenduri nu este doar un demers al părinților pentru ei înșiși, ci și pentru cei mici. Ca mamă stilată și încrezătoare, ea transmite perfect ideea că moda poate fi o formă de exprimare comună între generații.

„Ne bucurăm să colaborăm cu trei dintre cele mai apreciate personalități din România, care reflectă valorile esențiale ale Trendyol – autenticitate, creativitate și o legătură reală cu publicul. Fiecare dintre ei are o influență autentică în comunitatea sa și întruchipează valori precum încrederea și pozitivitatea,  principii care se află în centrul brandului nostru”, declară Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol.

Campania de Black Friday 2025 se desfășoară sub conceptul „Trendsetterii încep cu Trendyol” și va avea o acoperire 360°, incluzând TV, radio, outdoor și mediul online.

„Am spus da unei platforme pe care o foloseam deja de ceva vreme, la recomandarea prietenelor. Știam că este o platformă aproape de oameni, atât prin modul în care comunică, cât și prin prețurile sale”, explică Theo Rose.

Gina Pistol declară că această colaborare a venit natural: „Cunoșteam deja Trendyol. Mi-a plăcut varietatea și faptul că găsești atât piese simple, cât și lucruri mai îndrăznețe. Când am primit propunerea, mi s-a părut că se potrivește perfect cu stilul nostru de viață: dinamic, autentic și cu de toate.”

„Mi-a plăcut la Trendyol faptul că vorbește pe limba oamenilor de azi. E un brand care știe să se conecteze cu realitatea și trendurile, și asta mi se pare foarte tare”, adaugă Smiley.

După încheierea campaniei actuale de Black Friday, Trendyol va continua sezonul reducerilor cu o nouă etapă dedicată celor mai populare produse – „Black Friday Best Sellers”, care se va desfășura între 25 noiembrie și 2 decembrie. Această inițiativă va fi aliniată campaniei de Black Friday derulate la nivel internațional, oferind consumatorilor din România acces la o selecție extinsă de articole și reduceri speciale.

Despre Trendyol

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf, Europa Centrala și de Est și nu numai. 

