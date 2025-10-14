Când începe Black Friday 2025 la eMag? Ziua cu cele mai mari reduceri e tot mai aproape

Fenomenul Black Friday este, de mai bine de un deceniu, o parte esențială a pieței românești de retail. În 2024, evenimentul a generat cifre record pentru sectorul online, iar așteptările pentru 2025 sunt chiar mai mari. Estimările neoficiale arată că, în primele ore ale campaniei, se vor înregistra zeci de mii de comenzi pe minut, iar produsele cu reduceri substanțiale se vor epuiza în timp record.

În același timp, consumatorii devin tot mai informați și mai pregătiți pentru această perioadă. Mulți urmăresc evoluția prețurilor încă din octombrie, compară ofertele prin aplicații dedicate și stabilesc bugete clare pentru a evita cumpărăturile impulsive. În 2025, interesul pentru tehnologie, electrocasnice inteligente și gadgeturi eco-friendly este mai mare ca oricând, semn că românii își adaptează preferințele la un stil de viață digital și sustenabil.

Când va fi Black Friday 2025

Ediția Black Friday 2025 se anunță una dintre cele mai importante din istoria comerțului electronic din România. eMAG, cel mai mare retailer online din țară, a anunțat că evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie, marcând începutul unei perioade intense de reduceri și promoții menite să atragă milioane de cumpărători. Campania va fi susținută de o infrastructură digitală extinsă și de o strategie comercială adaptată la tendințele actuale de consum.

În ultimii ani, Black Friday a depășit granițele unui simplu eveniment de reduceri, transformându-se într-un fenomen social. Pentru mulți români, începutul lunii noiembrie a devenit sinonim cu achizițiile planificate, cu liste de dorințe și cu vânătoarea celor mai avantajoase prețuri. eMAG mizează pe acest comportament și pregătește, la ediția din 2025, una dintre cele mai ample campanii de până acum, cu accent pe accesibilitate și diversitate de produse.

Retailerul intenționează să ofere discounturi semnificative la categoriile de interes major — electronice, electrocasnice, telefoane, produse pentru casă, cosmetice, jucării și articole fashion. În plus, platforma va include opțiuni extinse de plată în rate și sisteme de creditare rapide, menite să faciliteze achizițiile în contextul economic actual. eMAG urmărește astfel să încurajeze cumpărăturile responsabile, dar și să sprijine clienții care aleg să investească în produse mai valoroase.

Pentru cumpărători, există câteva tactici simple care pot face diferența între o achiziție inspirată și o ofertă ratată. Specialiștii recomandă stabilirea unui buget clar, monitorizarea prețurilor înainte de campanie, abonarea la newsletterele magazinelor preferate și activarea alertelor pentru produse dorite. De asemenea, citirea atentă a politicilor de retur și verificarea costurilor de transport rămân pași esențiali pentru o experiență sigură.

