Start Black Friday la eMag! La ce oră începe campania, de fapt

Black Friday este ziua marilor reduceri, iar eMAG a pregătit oferte speciale pentru români, cu prețuri avantajoase și promoții exclusive. Black Friday 2025 va avea loc pe 7 noiembrie și vine cu reduceri pentru milioane de clienți, dar și cu premii inedite.

Black Friday 2025 la eMAG este programat pentru vineri, 7 noiembrie. Anul trecut, evenimentul a avut loc pe 8 noiembrie, iar primul Black Friday din România a fost organizat în 2011, pe 25 noiembrie. În timp, retailerii au înțeles că este mai eficient să programeze reducerile înainte de zilele libere de la sfârșitul lunii noiembrie, precum Sfântul Andrei și Ziua Națională, pentru a gestiona mai ușor volumul mare de comenzi și livrări.

La ce oră începe campania de Black Friday

De obicei, retailerul nu anunță ora exactă la care începe Black Friday, dar campania va debuta dimineața devreme. Astfel, cei care se trezesc matinal vor avea șansa să prindă stocurile complete și să achiziționeze produsele dorite înainte de epuizarea lor. Se estimează că promoțiile vor începe în jurul orei 7:00 și vor rămâne active până la miezul nopții, 23:59.

În ceea ce privește ora de start, eMAG a început Black Friday dimineața devreme în fiecare an: 2019 – 7:24, 2020 – 7:37, 2021 – 7:25, 2022 – 7:21, 2023 – 7:15 și 2024 – 7:15. Se estimează că și în 2025, campania va începe devreme, astfel încât cei matinali să prindă stocurile complete.

De Black Friday 2025, pe 7 noiembrie, eMAG le oferă clienților o gamă uriașă de produse: televizoare, electrocasnice mici, laptop-uri, smartphone-uri, articole de îmbrăcăminte, produse cosmetice, frigidere și mașini de spălat, dar și produse pentru casă și bricolaj. În plus, vor fi disponibile oferte speciale precum abonamente la energie electrică la 1 leu/KW cu reducere de 100 de lei pentru prima jumătate de an, bilete la festivaluri ca Untold sau Electric Castle cu reduceri de până la 90%, articole oficiale de fotbal, abonamente la platforme de streaming și servicii medicale la prețuri reduse, vouchere de bilete de avion cu până la 45% reducere și până la 80% reducere la nopți de cazare în România și în străinătate.

De asemenea, peste 3 milioane de clienți eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, folosind serviciul My Wallet, și beneficiază de un voucher de 50 de lei la prima comandă plătită din bugetul disponibil. Astfel, eMAG le oferă cumpărătorilor mai multă flexibilitate financiară și o experiență de shopping rapidă, sigură și confortabilă, chiar și în cea mai aglomerată zi de reduceri din an.

