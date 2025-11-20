Așa l-a cumințit Valentina Pelinel pe Cristi Borcea: „Ne uităm în aceeași direcție” |EXCLUSIV

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt căsătoriți de mai bine de opt ani, timp în care afaceristul, cândva un mare crai, a renunțat la escapadele amoroase de odinioară. Partenera de viață a acestuia a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO cum a reușit să-l facă băiat de casă pe fostul boss dinamovist.

Este deja cunoscut faptul că Cristian Borcea are nu mai puțin de 9 copii, cu patru femei diferite. Cu Mihaela Borcea, prima sa soție, are doi băieți, Patrick și Angelo și o fată, Melissa. Cu Alina Vidican, o fată și un băiat. Iar cu actuala sa soție, Valentina Pelinel, un băiat, Milan, și gemenele Indira și Rania. De aemenea, acesta mai are o fată, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

Valentina Pelinel: „Inima și-o împarte frumos”

Căsătorit de mai bine de opt ani cu Valentina Pelinel, acesta pare însă să-și fi găsit liniștea și echilibru. Partenera sa de viață mărturisește în exclusivitate pentru CANCAN.RO cum au ajuns cei doi „să privească în aceeași direcție”.

„Nu știu dacă are ochi doar pentru mine. Dar știu sigur că ne uităm în aceeași direcție. Iar inima și-o împarte frumos între mine și copii. Eu sunt cea care știe cum să liniștească lucrurile”, ne-a spus aceasta.

Ziua e singură, seara o petrec în doi

Valentina Pelinel reușește de minune să fie nu doar cea mai bună prietenă a soțului său, ci și soție și mamă în același timp, dar și să-și rezolve treburile profesionale.

„Dimineata mă trezesc în jur de 7 și duc copiii la școală. Revin acasă. Îmi beau cafeaua pe telefoane și cu agenda în mână. Apoi plec spre sală unde fac unul sau două antrenamente zilnic în cursul săptămânii . După îmi pun întâlniri și rezolv ce am notat în agenda. Apoi asist la activitățile extrașcolare ale copiilor după care mergem acasă sau la cumpărături. Acasa fie facem teme, fie ne jucăm. Iar în weekend mai și recapitulăm pentru școală. Copiii se retrag seara la culcare si ajunge și soțul acasă, dacă nu cumva avem o masă în oraș. Ne place să ne petrecem serile împreună amandoi. Fie ca ieșim, fie că luăm cina acasă sau ne vizitează prietenii. În weekend-uri ieșim cu copiii sau facem un grătar acasă. Alteori avem evenimente unde nu îi luăm cu noi pentru că preferăm să facă activități interesante pentru vârsta lor, să se distreze așa cum trebuie să se distreze copiii”, a adăugat aceasta.

