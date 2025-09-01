Acasă » Exclusiv » Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în fața unei noi provocări: “Cred că am făcut o alegere bună”

De: Andreea Archip 01/09/2025 | 13:09
Valentina Pelinel se bucură de o viață fericită alături de Cristi Borcea, tatăl celor trei copii pe care îi au împreună: Milan, Indira și Rania. Sunt căsătoriți de 7 ani și reușesc să mențină un echilibru între afaceri și familie, îmbinând escapadele romantice și vacanțele în formulă de 5 sau completă, alături de toți moștenitorii lui Borcea. Valentina Pelinel a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, “regulile” nescrise care stau la baza mariajului lor, dar și provocarea care îi așteaptă în această toamnă, când gemenele vor începe școala.

Doamna Borcea este o fire organizată și cântărește bine fiecare decizie luată, mai ales când în joc este viitorul copiilor. Pentru Milan, vedeta și soțul ei au ales o școală privată, cu sistem bilingv, astfel încât copilul să fie pregătit în cazul în care va dori să își continue studiile, la un moment dat, în străinătate. Văzând progresul făcut de junior și rezultatele obținute la evaluarea națională, soții Borcea au decis să urmeze aceeași schemă și în cazul surorilor sale. Mai multe detalii ne-a oferit, în exclusivitate, Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel: “Cristi e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat”

CANCAN.RO: Care sunt regulile nescrise din relația voastră care vă ajută să rămâneți un power couple?

Valentina Pelinel: Iubire. Dar și respect, umor, sprijin necondiționat, comunicare. Oricât de agitată ar fi ziua, găsim timp să vorbim și să râdem împreună în fiecare seară.

CANCAN.RO: Care este cel mai vulcanic dintre voi? Dar cel care aduce armonia?

Valentina Pelinel: Vulcanul e Cristi, normal. E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie. Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!

Valentina Pelinel, despre regulile care stau la baza mariajului cu Cristi Borcea

CANCAN.RO: Cum se raportează copiii la tehnologie? Ce reguli respectă?

Valentina Pelinel: Încercăm să fim echilibrați – nu e despre interzicere, ci despre limite sănătoase. Avem „timp de ecran” clar stabilit și multe activități în aer liber ca alternativă. Copiii fac mult sport și încercăm să îi ținem cât mai ocupați. Amândoi însă ne facem timp să fim alături de ei atât când suntem plecați cu ei, cât și în țară, pentru că timpul petrecut alături de noi e ceea ce îi face cei mai fericiți.

Valentina Pelinel: “Am ales pentru ei sistem de învățare bilingv”

CANCAN.RO: Gemenele Indira și Rania vor începe școala. Ai optat pentru o școală privată sau de stat? De ce?

Valentina Pelinel: Am ales o școală privată din zona casei, care oferă un program și o abordare adaptată nevoilor lor. Am ales pentru ei sistem de învățare bilingv, urmând atât programa românească, cât și cea internațională.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea alături de cei 3 copii

Valentina Pelinel: Îmi place ideea de a învăța într-un mediu care le stimulează curiozitatea și le oferă expunere la mai multe limbi străine, dar vreau în același timp să vorbească corect și cursiv limba română. Milan a dat examenele de evaluare națională pentru prima oară anul acesta și a avut rezultate foarte bune, deci cred că am făcut o alegere bună. În data de 8 septembrie vom însoți 3 școlari la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Milan va intra în clasa a treia și fetitele vor intra în clasa zero. Hai că ne distrăm, nu glumă!

