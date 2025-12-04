Ea cu organizarea, el cu plata. Detalii din culisele mariajului cu Cristi Borcea. Valentina Pelinel: “Se cumpără ca pentru o fabrică” | EXCLUSIV

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au găsit rețeta perfecta pentru o conviețuire armonioasă și fac echipă atât acasă, cât și în afaceri. Prioritatea amândurora sunt copiii, așa că mare parte din buget este alocat pentru ei. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Valentina Pelinel a dat din casă despre modul în care funcționează lucrurile în familia Borcea. Ea este cu organizarea în detaliu, el cu plățile aferente. Omul de afaceri își susține în mod egal toți cei 9 copii, bucurându-se de realizările lor și străduindu-se să le fie aproape.

Pe Valentina Pelinel am întâlnit-o la petrecerea aniversară a parcului de distracții din Herăstrău, în compania celor trei copii ai săi – Milan, Rania și Indira, dar și a nepoatelor sale gemene din partea surorii mai mici. Cu această ocazie, soția lui Cristi Borcea ne-a mărturisit că nu ține pasul cu atracțiile pentru copii, având rău de înălțime. Cum se desfășoară cumpărăturile în familia Borcea și care este secretul din spatele costumelor impecabile ale afaceristului, ne-a povestit în detaliu Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel: „Cu cât o să creșteți, o să vă dați singuri. Eu pot să vă ajut până la un anumit nivel”

CANCAN.RO: Ești într-un parc de distracții alături de 5 copii și nu ești o mamă panicoasă.

Valentina Pelinel: Nu sunt chiar așa panicoasă, dar uneori numai o mamă știe ce e în sufletul ei (n.r. râde). Ei sunt mai curajoși ca mine, eu pe sus amețesc, dar ei știu. Sunt cu copiii mei și cu verișoarele lor.

CANCAN.RO: Cum e relația cu verișoarele?

Valentina Pelinel: Se înțeleg foarte bine și se văd foarte des, facem adesea program împreună. Sunt și foarte apropiați de vârstă, e foarte frumos. Chiar și Milan cu patru fete, ce să crezi, se descurcă!

CANCAN.RO: Revenind la tema ta de înălțime, cum procedați când sunteți într-un parc de distracții? Se dă Cristi cu copiii?

Valentina Pelinel: Ne mai dăm și noi, să mai dă și el, mă mai dau și eu în alea mai ușoare, de copii mici. Le-am zis: cu cât o să creșteți, o să vă dați singuri. Eu pot să vă ajut până la un anumit nivel, atât.

CANCAN.RO: Dar ție de la ce ți se trage teama asta?

Valentina Pelinel: Sincer, nu m-am dat când eram mică, nu am avut ocazia. Și atunci m-am dat mare și nu mi-a priit, ca să zic așa.

Valentina Pelinel: „Eu sunt cu organizarea și soțul cu plata”

CANCAN.RO: Ați început școala, au fost emoții mari cu fetele?

Valentina Pelinel: Am început școala în trei de data asta. N-am avut așa mari emoții. Fetele sunt mai puternice, băieții sunt mai sensibiloși. Și s-au avut și una pe alta, îl au pe Milan, au clasele pe același etaj, în același corp de clădire, deci îți dai seama.

CANCAN.RO: Ați optat pentru sistemul privat de învățământ. Cum vă organizați cu cheltuielile pentru susținerea copiilor în școală?

Valentina Pelinel: E sistem privat, dar sistem bilingv, adică eu am vrut copiii să-și însușească foarte bine și limba română. Ei urmează și programa de stat de la școlile de stat, cât și programa internațională. Asta m-a atras la școală, care e și foarte aproape de casă. De exemplu, Milan în clasa a doua a dat evaluare națională împreună cu școlile de stat. Eu sunt cu organizarea și soțul cu plata. El are nouă pe cap, îți dai seama!

CANCAN.RO: Și trebuie să fie totul echilibrat, să nu existe supărări.

Valentina Pelinel: Normal, nu trebuie să faci diferențe.

CANCAN.RO: Reușește să îi împace pe toți?

Valentina Pelinel: Păi reușește, ce să facă?! Dar noi suntem o familie unită și se iubesc toți frații între ei. Și Cristi e foarte apropiat și de cei mari și de cei mici și se iubesc mult de tot între ei.

CANCAN.RO: Când mergeți la cumpărături, cum e cu atâtea fete în casă? Cum rezistă Cristi?

Valentina Pelinel: Se cumpără ca pentru o fabrică, așa că noi mergem. (râde) Credeam că zici de cumpărăturile de mâncare, că se cumpără ca pentru fabrică. La haine, deja fetițele își aleg singure. Nu mai decid eu, au un cuvânt important de spus și atunci ele vin cu mine. Milan, băiatul, nu are răbdare și îi cumpăr eu, încă fac ce vreau când e vorba de el.

Valentina Pelinel: „Aici nu e mâna mea, ci e mâna unui prieten de-al nostru stilist”

CANCAN.RO: În ceea ce privește costumele lui Cristi, tu i le alegi?

Valentina Pelinel: Nu, să știi că aici nu e mâna mea, ci e mâna unui prieten de-al nostru stilist.

CANCAN.RO: Apelezi și tu la stilist?

Valentina Pelinel: Îi mai cer și eu sfatul, normal, dacă e acolo ne mai sfătuim, ne mai vin idei împreună și tot așa.

CANCAN.RO: Dar Cristi obișnuiește să-ți dea vreo indicație legată de vreo rochie, de exemplu?

Valentina Pelinel: Da, să știi că da. Bine, acum noi ne știm gusturile și ne nimerim. Aleg o rochie și zice: “Da, uau!“ Sau se îmbracă dimineața și zic: superb. Deja știm cum suntem, dar da, înainte de un eveniment important ne sfătuim.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: Valentina Pelinel și Cristi Borcea, în fața unei noi provocări: “Cred că am făcut o alegere bună”

NU RATA: REGULA după care îşi ghidează relaţia Valentina Pelinel și Cristi Borcea: “Am trecut prin multe împreună și am realizat că…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.