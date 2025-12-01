Cristi Borcea a ieșit la „antrenament” înainte de sărbători. Fostul acționar Dinamo nu stă locului!

Cristi Borcea se menține în formă cu câteva ture prin pădure. Camuflat tot ca să se apere de frig, fostul acționar de la Dinamo, a dat câteva ture bune prin pădure.

Cristi Borcea a fost surprins de CANCAN.RO într-o ținută complet neagră, din cap până-n picioare, perfect adaptată frigului tăios de afară. Purta o geacă groasă și lungă, mănuși, glugă trasă bine pe cap și o cagulă ridicată peste gură. Semn clar că nu vrea să lase iarna să-i joace feste și să se aleagă cu vreo răceală. Chiar și așa, a dat câteva ture de mers rapid, voinicesc, prin pădure. Merită toată aprecierea: Borcea pare hotărât să ducă un stil de viață sănătos, poate influențat și de anii petrecuți în preajma fotbaliștilor și a antrenamentelor lor stricte.

Sau poate că încerca să se pună pe picioare după petrecerea de Sfântul Andrei și, în același timp, să se pregătească temeinic pentru următorul eveniment din calendar: petrecerea de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Un lucru e sigur: între sărbători, Borcea își ține forma sub control!

Borcea, Keep Walking!

Cristi Borcea rămâne același personaj spectaculos! Fost boss la Dinamo, om de afaceri cu istoric zbuciumat, tată a nu mai puțin de 9 copii și soț devotat Valentinei Pelinel. De la afaceri și scandaluri până la revenirea în lumea imobiliarelor, Borcea pare hotărât să nu stea pe loc. Prezentul îl găsește pregătit de un nou super-deal: vânzarea unui teren valoros către un mare dezvoltator, semn că “mașinăria Borcea” merge înainte cu putere. Pe scurt: un trecut intens, o familie numeroasă și planuri mari pentru viitor!

