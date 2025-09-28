Am aflat secretul Valentinei Pelinel! Regula de la care soţia lui Cristi Borcea nu se abate în ruptul capului, la 44 de ani! “Cu trecerea anilor, nu-ţi mai permiți”

A fost manechin internațional și a dus o viață plină de restricții, în care cântarul devenise un adevărat “dușman”! Valentina Pelinel s-a relaxat și și-a găsit, de ani buni, greutatea ideală, cea la care este mulțumită de cum se așează hainele pe ea. Înaltă, blondă, elegantă și cu o talie de invidiat, soția lui Borcea surprinde cu fiecare apariție. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Valentina Pelinel ne-a mărturisit că pentru ea, ca referință, sunt o pereche de pantaloni de la final de liceu. Nu mai tânjește după kilogramele din vremea în care făcea furori pe podiumurile de modă, ci se simte bine în pielea ei, la 65 de kilograme.

Valentina Pelinel este dependentă de sport, iar antrenamentele fac parte din rutina ei. Doamna Borcea ne-a mărturisit de ce nu a luat în calcul niciodată ideea de a se antrena acasă.

Valentina Pelinel Borcea: “Sunt pantalonii mei de referință de când aveam 18 ani”

CANCAN.RO: Ți-ai amenajat acasă propria sală?

Valentina Pelinel Borcea: Nu, mă duc la sală în fiecare zi, dar în weekend mă odihnesc.

CANCAN.RO: Dar de ce nu îți oferi acest confort?

Valentina Pelinel Borcea: Pentru că nu faci acasă, am învățat așa de-a lungul anilor. Așa, când te duci la o sală, te așteaptă antrenoarea, trage de tine, faci și lucrurile corect, postura e corectă, e mult mai eficient așa.

CANCAN.RO: Practic de la ce vârstă ai integrat sportul în viața ta?

Valentina Pelinel Borcea: Făceam când eram mai mică așa, că auzeam că trebuie să mergi la sală și că mergeau celelalte modele. Dar cu trecerea anilor nu-ți mai permiți. Mă uitam că după 40, atât de greu se face masa musculară și atât de repede o pierzi.

CANCAN.RO: Ce faci cu hainele pe care nu le mai porți?

Valentina Pelinel Borcea: Le dau. La câteva luni fac curățenie în dressing și le dau.

CANCAN.RO: Dar ai și haine cu valoare sentimentală pe care le păstrezi?

Valentina Pelinel Borcea: Da, cele cu valoare sentimentală le păstrez pentru fetițe. Am o pereche de blugi, de pantaloni scurți de blugi, de când eram mică. Și aceia sunt pantalonii mei de referință: când încap, când nu încap în ei. (n.r. râde) Uneori încap, uneori nu mai încap, asta e.

CANCAN.RO: Ce vârstă aveai ?

Valentina Pelinel Borcea: Cred că îi am de când aveam 18 ani.

Valentina Pelinel Borcea: “Nu vreau să slăbesc sub 65 de kilograme”

CANCAN.RO: Și ți-ai păstrat dimensiunile?

Valentina Pelinel Borcea: Aceia sunt pantalonii mei de referință, nu-i dau niciodată nimănui, să văd și eu cum stau.

CANCAN.RO: Cât de mult efort depui pentru a te menține?

Valentina Pelinel Borcea: Mult sport, multă mișcare, antrenamente cu greutăți. Sunt pofticioasă, mănânc și atunci am perioade în care, spre exemplu, în vacanțe, pun pe mine 2 kg, 1 kg până la 3 și apoi am grijă să le dau jos, mă joc și eu ca omul.

CANCAN.RO: Ce slăbiciuri culinare ai?

Valentina Pelinel Borcea: Nu vreau să slăbesc sub 65 de kilograme, pentru că am văzut: nu mai e la fel corpul. Dacă aș avea azi greutatea pe care o aveam când eram model, nu mai merge. Am avut și 59 de kg, azi am 65. Deja când am slăbit sub 65, îmi cunosc corpul, nu mai stă nimic cum trebuie. Am 44 de ani.

CANCAN.RO: Dar ai avut vreodată obsesia cântarului să te cântărești zilnic?

Valentina Pelinel Borcea: Nu neapărat obsesie. Spre exemplu, când eram model, n-aveam încotro, trebuia să fiu prietenă cu cântarul, că ți se impun anumite standarde și trebuia să încap în haine. Dar acum nu mă împinge nimeni de la spate. Vreau să fiu așa cum mă simt eu bine la greutatea la care sunt azi, de 65 de kilograme. Asta e greutatea mea.

