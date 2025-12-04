Apă doar pentru spălarea toaletelor. 15.000 de români, afectați de criza apei potabile din Moreni

Locuitorii municipiului Moreni, din județul Dâmbovița, afectați de criza apei potabile cauzată de situația de la barajul Paltinu din Prahova, primesc, începând de miercuri seară, apă menajeră destinată igienizării toaletelor. Această situație a afectat aproximativ 15.000 de locuitori din municipiu, care trebuie să se aprovizioneze din surse alternative de apă în această perioadă.

Problema lipsei apei potabile în Moreni este legată de lucrările și situația de la barajul Paltinu, din județul Prahova. Turbiditatea crescută a apei brute preluate de la baraj a făcut ca aceasta să nu mai fie sigură pentru consumul uman, ceea ce a obligat autoritățile să oprească temporar alimentarea cu apă potabilă.

Moreni primește apă din nou, dar este interzisă pentru consum și igienă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea distribuției apei în orașul afectat de criza apei, iar autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care avertizează populația că apa furnizată nu poate fi folosită pentru băut, igienă personală, spălarea alimentelor sau a vaselor și nu este potrivită pentru prepararea hranei.

Tot miercuri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a adoptat o hotărâre prin care: ”se ia act de soluţia adoptată de Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa privind distribuirea apei pentru sanitaţia locuinţei (igiena toaletei) în municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”.

Apă bună doar pentru spălarea toaletelor

Începând de miercuri seară, ora 20:00, locuitorii municipiului Moreni au început să primească apă menajeră, însă aceasta nu poate fi folosită pentru băut, igienă personală, spălarea alimentelor sau a vaselor și nu este potrivită pentru prepararea hranei.

”Se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor şi gătit”, se arată în hotărârea de miercuri a CJSU Dâmboviţa, la articolul care vizează ”interdicţii pentru beneficiarii de apă din sursa Automecanica”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost criticată după ce a întrebat dacă ar fi posibilă distribuirea apei menajere către populația afectată de criza apei. Aceasta a precizat că întrebarea a fost formulată ca urmare a numeroaselor mesaje primite de la cetățeni, însă Direcția de Sănătate Publică Prahova s-a opus acestei soluții.

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat drept „conștiință administrativă” decizia DSP Prahova de a nu permite furnizarea apei menajere prin sistemul centralizat în localitățile în care apa potabilă nu poate fi distribuită din cauza turbidității ridicate din barajul Paltinu.

”Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

