Acasă » Știri » Apă doar pentru spălarea toaletelor. 15.000 de români, afectați de criza apei potabile din Moreni

Apă doar pentru spălarea toaletelor. 15.000 de români, afectați de criza apei potabile din Moreni

De: Veronica Mavrodin 04/12/2025 | 13:56
Apă doar pentru spălarea toaletelor. 15.000 de români, afectați de criza apei potabile din Moreni

Locuitorii municipiului Moreni, din județul Dâmbovița, afectați de criza apei potabile cauzată de situația de la barajul Paltinu din Prahova, primesc, începând de miercuri seară, apă menajeră destinată igienizării toaletelor. Această situație a afectat aproximativ 15.000 de locuitori din municipiu, care trebuie să se aprovizioneze din surse alternative de apă în această perioadă.

Problema lipsei apei potabile în Moreni este legată de lucrările și situația de la barajul Paltinu, din județul Prahova. Turbiditatea crescută a apei brute preluate de la baraj a făcut ca aceasta să nu mai fie sigură pentru consumul uman, ceea ce a obligat autoritățile să oprească temporar alimentarea cu apă potabilă.

Moreni primește apă din nou, dar este interzisă pentru consum și igienă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea distribuției apei în orașul afectat de criza apei, iar autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care avertizează populația că apa furnizată nu poate fi folosită pentru băut, igienă personală, spălarea alimentelor sau a vaselor și nu este potrivită pentru prepararea hranei.

Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Tot miercuri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a adoptat o hotărâre prin care: ”se ia act de soluţia adoptată de Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa privind distribuirea apei pentru sanitaţia locuinţei (igiena toaletei) în municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”.

Apă bună doar pentru spălarea toaletelor

Începând de miercuri seară, ora 20:00, locuitorii municipiului Moreni au început să primească apă menajeră, însă aceasta nu poate fi folosită pentru băut, igienă personală, spălarea alimentelor sau a vaselor și nu este potrivită pentru prepararea hranei.

”Se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor şi gătit”, se arată în hotărârea de miercuri a CJSU Dâmboviţa, la articolul care vizează ”interdicţii pentru beneficiarii de apă din sursa Automecanica”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost criticată după ce a întrebat dacă ar fi posibilă distribuirea apei menajere către populația afectată de criza apei. Aceasta a precizat că întrebarea a fost formulată ca urmare a numeroaselor mesaje primite de la cetățeni, însă Direcția de Sănătate Publică Prahova s-a opus acestei soluții.

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat drept „conștiință administrativă” decizia DSP Prahova de a nu permite furnizarea apei menajere prin sistemul centralizat în localitățile în care apa potabilă nu poate fi distribuită din cauza turbidității ridicate din barajul Paltinu.

”Am păstrat legătura constant cu DSP Prahova şi i-am rugat să facă treaba până la capăt, adică până când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată să nu ridice restricţionarea. Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice, până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

 

VEZI ȘI: Stare de urgență în Prahova? Cererea venită după ce zeci de mii de oameni au fost afectați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Știri
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Știri
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Click.ro
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai mari preocupări
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - inteligența artificială, una dintre cele mai...
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o ...
Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a e evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă!
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Top 25 de filme Netflix de văzut în Decembrie!
Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios
Rețeta de gogoși a Alinei Laufer. Cum să faci un desert simplu și delicios
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care ...
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la banchetul de stat german. Tiara cu 2.600 de diamante pe care a purtat-o are o semnificație specială
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Adrian Mutu n-a avut scăpare. Soacra a prezis tot: “Când am divorțat…”  
Vezi toate știrile
×