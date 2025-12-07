„Moș Nicolae pe barosăneală”, trendul iernii pe TikTok! Copiii primesc cadouri cum numai în filme vezi

Moș Nicolae pe „Barosăneală”! Fenomenul românesc de pe TikTok care a luat-o complet razna! Pe vremea noastră, Moș Nicolae era mai slăbuț, acum are depozit logistic și sponsor pe petrol!

Înainte, Moș Nicolae era, săracul, cam scheletic. Venea cu o plasă subțire, aducea câteva dulciuri, o carte cu poezii sau, dacă aveai noroc, trei portocale lucioase ca niște comori exotice. Dar în 2024? Moșul pare să fi intrat în sindicatul barosanilor de pe TikTok și a semnat contract cu o firmă de transport internațional.

Anul acesta, deși românii se plâng zilnic că este criză, fenomenul. Părinții filmează camere întregi, nu un colțișor — CAMERE! — pline de cadouri. Saci peste saci, cutii peste cutii, jucării cât să deschizi un magazin, păpuși care ar popula un orășel, dulciuri cât să hrănești un autocar întreg de școlari înfometați. Unele camere arată ca peștera cu comori a unui căpitan de pirați! Lipsește doar harta cu X-ul roșu și papagalul pe ușă.

„Moș Nicolae pe Barosăneală” a explodat în online

În tot acest haos vesel, românii din comentarii oscilează între admirație, frustrare și nervi întinși. Unii spun că nu au primit în viața lor atâtea cadouri, alții mai acizi spun că bate diabetul la ușă. Nu este clar dacă părinții cumpără darurile pentru micuți,sau pentru algoritmul TikTok. Cert este că Moș Nicolae a devenit influencer full-time și pare să aibă un buget mai mare decât un minister.

Partea și mai spectaculoasă? Nu jucăriile, nu dulciurile, nu tonele de ambalaje colorate. Ci faptul că tot mai mulți copii — minori, preșcolari, școlari, unii abia știu să lege două cuvinte — primesc iPhone 17, iPhone 17 Pro și alte minuni tehnologice de mii de euro. Unii deschid cutia cu seriozitatea unui CEO, alții dau din piciorușe de bucurie, iar părinții comentează triumfător ca niște agenți imobiliari care tocmai au vândut un penthouse: Să-l stăpânească sănătos!

Și aici apare întrebarea pe care o aud tot mai des: pentru cine sunt, de fapt, cadourile? Pentru copii sau pentru părinții care vor să demonstreze ceva lumii? Românii privesc și oftează: Noi primeam câteva bomboane și o ciocolată, ăștia cresc direct cu Apple Store în buzunar!

Și dacă Moș Nicolae a venit anul acesta cu un adevărat tezaur, ne întrebăm firesc: ce mai rămâne pentru Moș Crăciun? Bolizi? Apartamente în rate? O vacanță exotică la all-inclusive, cu Moșul însoțitor? La ritmul în care merge barosăneala, nimic nu mai pare imposibil.

