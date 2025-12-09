TOP 10 – Cele mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025. În ce oraș este cel mai ieftin

Luna decembrie a venit, iar spiritul sărbătorilor a cuprins aproape toate orașele din România. Decorațiunile au fost instalate, iar Târgurile de Crăciun s-au deschis. Acestea aduc atmosfera de sărbătoare și în fiecare an adună numeroși vizitatori. Însă, o vizită la un Târg de Crăciun nu este tocmai ieftină. Am făcut un top al celor mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025. Nu o să îți vină să crezi ce prețuri se practică.

În ultimii ani, Târgurile de Crăciun au devenit unele dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului rece. Odată cu începutul iernii, tot mai multe orașe din România se transformă în decoruri de poveste, unde atmosfera festivă prinde contur prin instalații luminoase, concerte și activități interactive.

Însă, cei care vizitează Târgurile de Crăciun trebuie să știe și că o să scoată bani frumoși din buzunar dacă vor să intre în atmosfera de sărbătoare. Am făcut un top al celor mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025 pentru ca nimeni să nu fie luat prin surprindere.

Cele mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025

Așa cum spuneam, atmosfera de sărbătoare s-a instalat deja, iar mulți sunt cei care își îndreaptă pașii către Târgurile de Crăciun. Cei care țin la buget și nu sunt mână largă trebuie să știe că Târgul de Crăciun cu cele mai ieftine produse se află la Alba Iulia.

Acesta este amenajat în Cetatea Alba Carolina, iar aici vizitatorii se pot bucura de sărbătoare la un preț ceva mai redus. De exemplu, prețul unui pahar de vin variază între 13-17 RON, iar pentru o ciocolată caldă vizitatorii scot din buzunar între 12-17 RON. Un kurtoș kalacs costă între 25-32 de RON, iar o porție de sărmăluțe cu mămăligă poate porni de la 25 de RON și ajunge până la 35 RON.

După Târgul din Alba Iulia, în ceea ce privește prețurile, urmează cel din Constanța, din parcul Oleg Danovski. Imediat după, cu prețuri puțin mai mari, vin Târgurile de Crăciun din Iași și Oradea (Vezi lista de prețuri în tabelul de mai jos).

Dacă până acum am trecut în revistă Târgurile de Crăciun cu prețuri ceva mai reduse, în fruntea clasamentului se află cele din marile orașe. Pe locul unu în topul celor mai scumpe târguri tronează cel din București, din Piața Constituției.

Aici un pahar de vin fiert poate ajunge și până la 25 RON, iar o ciocolată caldă se vinde la același preț. Un kurtos kalacs poate ajunge și la prețul de 45 RON, iar o porție de sarmale cu mămăligă variază între 35-50 RON.

