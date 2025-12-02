Acasă » Știri » Nu e o glumă! Ce a cumpărat Lucian cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova

Nu e o glumă! Ce a cumpărat Lucian cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova

De: Irina Vlad 02/12/2025 | 13:02
sursă foto: TikTok

Anul acesta, târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa 2026. Noua titulatură a adus deja primele scumpiri. Ce a cumpărat un localnic cu 100 de lei? 

În cadrul competiției europene dedicate celor mai frumoase târguri de sărbători, târgul de Crăciun din Craiova a fost câștigător. Un bărbat din Craiova a pus la bătaie 100 de lei pentru a-și face (aproape) toate poftele la cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Cei care au de gândă să viziteze Târgul de sărbători din Craiova trebuie să se înarmeze cu răbdare, dar și cu muuulți bani.

Ce poți cumpăra cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova

Lucian a dat 100 de lei pe o ciocolată caldă, o apă plata (0,5 l) și două ”frigărui” cu mini-gogoși. Postarea s-a viralizat pe TikTok, iar utilizatorii nu s-au abținut și au reacționat:

Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România
Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
  • ciocolată caldă – 20 de lei
  • două porții de gogoșele – 70 de lei (35 de lei/ buc)
  • apă plată – 10 lei
sursă foto: TikTok

”Cu 100 de lei cumpăr un pui și fac trei feluri de mâncare: ciorbă, pilaf și snițele, mâncare pentru 4 persoane, 2-3 zile”

”Multumesc! Nu o să mai vin”

”În Craiova zici că ești la New York, la ce prețuri au”

”Mai bine la Viena decât la Craiova”

”Prețuri ca în Dublin și salarii ca în România, rușine”

”Ies mai ieftin dacă mă duc la Dubai”

”Doamne ferește de așa prețuri”

”Dacă ai bani și nu ai ce face cu ei, mergi la târgul de Crăciun din Craiova. Te usurezi imediat de bani”

”Cu 20 de euro mănânc la Paris și îmi mai rămân și bani”

”Mai bine iau 2 kg de pastramă și mănâncă toată familia”

 

Nu e un banc! Cum a reacționat o turistă care a venit la Târgu de Crăciun din Craiova când a aflat cât costă cazarea

Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei

Tags:
Iți recomandăm
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte greu!”
Știri
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte…
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
Știri
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o...
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Gandul.ro
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut...
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul
Digi24
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul...
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Gandul.ro
Horoscop 3 decembrie. Zodia care dă lovitura în carieră
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Rapperul Poorstacy a murit la doar 26 de ani: a fost găsit în stare gravă, ...
Doliu în lumea muzicii! Rapperul Poorstacy a murit la doar 26 de ani: a fost găsit în stare gravă, la hotel
Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria ...
Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria emisiune
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E ...
Chinul prin care a trecut Bella Santiago de la Power Couple, ca să obțină cetățenia română: ”E foarte greu!”
Se anunță divorțul momentului! Vedeta și-a șters pozele cu soțul, a renunțat la verighetă și ...
Se anunță divorțul momentului! Vedeta și-a șters pozele cu soțul, a renunțat la verighetă și a slăbit spectaculos
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
De la viața de noapte la performanță academică: fiul lui Horia „Teppisto” face senzație internațională!
De la viața de noapte la performanță academică: fiul lui Horia „Teppisto” face senzație internațională!
Vezi toate știrile
×