Nu e o glumă! Ce a cumpărat Lucian cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova

Anul acesta, târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa 2026. Noua titulatură a adus deja primele scumpiri. Ce a cumpărat un localnic cu 100 de lei?

În cadrul competiției europene dedicate celor mai frumoase târguri de sărbători, târgul de Crăciun din Craiova a fost câștigător. Un bărbat din Craiova a pus la bătaie 100 de lei pentru a-și face (aproape) toate poftele la cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Cei care au de gândă să viziteze Târgul de sărbători din Craiova trebuie să se înarmeze cu răbdare, dar și cu muuulți bani.

Ce poți cumpăra cu 100 de lei de la Târgul de Crăciun din Craiova

Lucian a dat 100 de lei pe o ciocolată caldă, o apă plata (0,5 l) și două ”frigărui” cu mini-gogoși. Postarea s-a viralizat pe TikTok, iar utilizatorii nu s-au abținut și au reacționat:

ciocolată caldă – 20 de lei

două porții de gogoșele – 70 de lei (35 de lei/ buc)

apă plată – 10 lei

”Cu 100 de lei cumpăr un pui și fac trei feluri de mâncare: ciorbă, pilaf și snițele, mâncare pentru 4 persoane, 2-3 zile” ”Multumesc! Nu o să mai vin” ”În Craiova zici că ești la New York, la ce prețuri au” ”Mai bine la Viena decât la Craiova” ”Prețuri ca în Dublin și salarii ca în România, rușine” ”Ies mai ieftin dacă mă duc la Dubai” ”Doamne ferește de așa prețuri” ”Dacă ai bani și nu ai ce face cu ei, mergi la târgul de Crăciun din Craiova. Te usurezi imediat de bani” ”Cu 20 de euro mănânc la Paris și îmi mai rămân și bani” ”Mai bine iau 2 kg de pastramă și mănâncă toată familia”

