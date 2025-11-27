Acasă » Știri » Târgul de Crăciun București 2025. Când începe și ce program are, de fapt

De: David Ioan 27/11/2025 | 18:03
Târgul de Crăciun București 2025 își deschide porțile. Foto: Facebook

Bucureștiul intră oficial în spiritul sărbătorilor de iarnă, începând de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun organizat de Primăria Capitalei.

Piața Constituției devine din nou centrul festivităților, unde va fi inaugurat cel mai mare brad ecologic din România, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, împodobit cu mii de lumini LED, globuri și ghirlande. Sub brad, vizitatorii vor descoperi roata panoramică, caruselul cu etaj și Casa lui Moș Crăciun, atracții dedicate atât copiilor, cât și adulților.

Târgul de Crăciun îşi deschide porţile pe 29 noiembrie

Pe lângă decorurile spectaculoase, peste 120 de căsuțe vor oferi produse artizanale, suveniruri, decorațiuni și preparate tradiționale românești. Aromele de vin fiert, turtă dulce și ciocolată caldă vor completa atmosfera de sărbătoare.

Seara de deschidere va fi marcată de aprinderea luminițelor și un concert live cu artiști de top din muzica românească, care vor interpreta colinde și piese festive. Pe parcursul târgului, fiecare weekend va aduce concerte de colinde, spectacole folclorice, recitaluri de muzică clasică și evenimente moderne cu DJ, în special în zona Pieței Universității.

Care este programul în acest an

Programul zilnic al târgului este conceput pentru a permite accesul tuturor: de luni până vineri între orele 12:00 și 22:00, iar în weekend între 10:00 și 22:00. Evenimentul va rămâne deschis până pe 28 decembrie, inclusiv în zilele de Crăciun.

Pe lângă Piața Constituției, alte două locații vor completa atmosfera de sărbătoare. Piața Universității va găzdui Bucharest Downtown Christmas Market, cu food truck-uri, instalații luminoase și un carusel, între 29 noiembrie și 28 decembrie. Esplanada Operei Naționale va fi deschisă între 6 și 28 decembrie, cu un program artistic mai relaxat, incluzând mini-concerte, spectacole tematice și reprezentații teatrale dedicate familiilor cu copii.

Astfel, timp de o lună, bucureștenii și turiștii vor putea trăi magia Crăciunului în trei spații distincte, fiecare cu specificul său, dar unite de aceeași atmosferă festivă. Târgul de Crăciun București 2025 promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale iernii, oferind tradiție, distracție și momente de neuitat pentru toate vârstele.

