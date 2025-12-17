Sătul de aceleași Reel-uri? Pe Instagram ai, în sfârșit, controlul: poți spune ce vrei și ce nu vrei să vezi!

Instagram schimbă regulile jocului și îți permite să ajustezi singur ce clipuri îți apar în Reels. O nouă funcție bazată pe inteligență artificială promite un feed mai „pe gustul tău”, potrivit The Verge.

Cum funcționează noul control asupra algoritmului

Instagram a lansat o nouă opțiune numită sugestiv „Your Algorithm”, care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a vedea exact ce subiecte crede aplicația că îi interesează — și, mai ales, de a corecta aceste presupuneri. Practic, platforma îți arată o listă de subiecte generate de AI, pe baza activității tale anterioare, iar tu poți elimina subiectele care nu te mai reprezintă sau poți adăuga altele noi, pentru a-ți regla mai precis feed-ul de clipuri scurte.

Potrivit anunțului oficial al platformei Instagram, scopul este de a oferi utilizatorilor un control mai clar asupra conținutului afișat, în contextul în care interesele acestora se schimbă în timp. Noua funcție îți permite astfel să influențezi în mod direct recomandările, astfel încât acestea să fie mai relevante și mai apropiate de preferințele tale reale.

Funcția este disponibilă momentan în Statele Unite, urmând să fie lansată și la nivel global, în limba engleză. Utilizatorii o pot accesa apăsând pictograma care arată ca două inimi pe niște cursoare, afișată în colțul din dreapta sus al clipurilor Reels. De acolo, pot ajusta preferințele și pot chiar distribui lista intereselor lor în secțiunea Stories.

Reels azi, Explore mâine: Meta promite mai mult control

Instagram spune că acesta este doar începutul. Conform The Verge, Meta intenționează să aducă algoritmi ajustabili și în alte zone ale aplicației, inclusiv în tab-ul Explore. În plus, o funcție similară este în lucru și pentru Threads, unde utilizatorii vor putea „vorbi” direct cu algoritmul folosind eticheta „dear algo”, pentru a cere mai mult sau mai puțin dintr-un anumit tip de conținut.

Meta mai anunță și introducerea unor opțiuni suplimentare de feedback. Utilizatorii vor putea spune de ce un anumit clip nu li se pare relevant în Reels sau Facebook Feed. În lunile următoare, compania promite noi instrumente care să le permită oamenilor să-și „antreneze” algoritmul cu și mai mare precizie.

Pe scurt, Instagram pare să fi înțeles mesajul: utilizatorii vor mai mult control și mai puține surprize neplăcute în feed. Rămâne de văzut dacă această libertate va schimba cu adevărat experiența noastră ca utilizatori, sau doar va ajuta aplicația să cunoască și mai bine ce anume ne ține lipiți de ecran.

