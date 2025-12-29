Acasă » Știri » Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”

Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”

De: Anca Chihaie 29/12/2025 | 13:32
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”
Daniela Sterp, pusă la zid de o urmăritoare. Sursa foto: Instagram
Daniela Iliescu, soția artistului Culiță Sterp, a încheiat anul 2025 într-o notă extrem de favorabilă, bifând unele dintre cele mai importante realizări personale și profesionale de până acum. Cunoscută drept una dintre cele mai influente figuri din mediul online românesc, Daniela a demonstrat că succesul construit în timp pe rețelele de socializare poate fi transformat într-un business solid și în investiții concrete, cu impact pe termen lung.

Anul care se încheie a fost unul definitoriu pentru ea, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. După ce a fost recompensată cu un premiu important pentru activitatea sa antreprenorială din mediul digital, Daniela Iliescu a făcut pasul către investiții majore, confirmând că strategia sa de dezvoltare a dat rezultate. Este vorba despre achiziționarea primului său apartament în Cluj-Napoca, dar și despre cumpărarea unei mașini noi, cu dotări premium, o investiție care se ridică la câteva sute de mii de euro.

Daniela Iliescu și-a cumpărat mașină și apartament

Locuința se află într-un complex rezidențial din Cluj, oraș considerat unul dintre cele mai dinamice centre economice și imobiliare din România. Detaliul care a atras atenția publicului este faptul că apartamentul Danielei se află în același bloc în care și Culiță Sterp deține o proprietate, cei doi devenind astfel vecini direcți, fiecare cu propriul spațiu.

Daniela și Culiță, vecini în același bloc/foto: Instagram

În paralel cu investiția imobiliară, Daniela Iliescu a decis să își ofere și un cadou personal, alegând să își cumpere o mașină nouă. Deși nu se afla inițial pe lista sa de priorități, achiziția a venit ca o recompensă pentru munca susținută depusă în ultimii ani. Modelul ales este unul din gama premium, configurat în funcție de preferințele sale, ceea ce reflectă atenția la detalii și dorința de a îmbina utilul cu confortul.

Daniela și-a cumpărat o mașină/foto: Instagram

„23 decembrie- ziua în care mi-am confirmat din nou, că toate eforturile pe care le fac zi de zi nu sunt în zadar și că realizările sau succesul vin la pachet cu oboseala și vinovăția că n-am petrecut suficient timp cu copiii.

Aceasta a fost ziua în care am luat în mână 2 chei care mă fac să fiu mândră de mine. Cheia de la prima mea investiție în Cluj, primul apartament și mașina preferată, care nici măcar nu era pe listă, pentru că eram prea focusată să realizez alte lucruri şi nici nu mă entuziasmează așa demult lucrurile materiale, dar într-o zi am zis: vreau să mi-o fac cadou de ziua mea, așa că anul acesta în octombrie, am fost și mi-am comandat-o fix pe placul meu.

Mai frumos e că fac toate astea alături de omul pe care îl iubesc și căruia îi sunt recunoscătoare pentru că mi-a fost cel mai mare sprijin și mereu m-a susținut în tot ce am făcut. Sunt fericită pentru ca muncim cot la cot și pentru că în viața noastră mai urmează bucurii şi proiecte pe care o să vi le dezvăluim pe parcurs ❤️

Deocamdată vă spun doar ca ne-am făcut vecini de bloc. Eu la nr 31, el la nr 32 🥰

PS: tot ce v-am spus mai sus, nu egalează bucuria pe care o simt când sunt lângă copiii noștri sau călătorim prin lume împreună 🥰”, a transmis Daniela.

Internauții au reacționat imediat cu hate când au văzut ce a putut să își cumpere blondina.

„Tu ce lucrezi ? Te maimuțăresti pe rețele 😂”, au reacționat internauții.

„și tu mă ajuți să ajung la mai mulți oameni cu comentariile tale 💸😂😂”, a răspuns Daniela Iliescu.

Daniela Iliescu se plânge că e lovită de hate, dar o comite grav! Gafa soției lui Culiță Sterp n-a trecut neobservată

×