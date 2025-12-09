Dan Drăghici, manelistul eliberat după ce a încercat să-și omoare soția, a devenit vedetă pe TikTok!

Dan Drăghici, lăutarul care a șocat România după ce și-a înjunghiat soția de 11 ori și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Marea Britanie, are o revenire de senzație în lumina reflectoarelor. Eliberat cu 11 ani mai devreme, fostul deținut este astăzi viral pe TikTok, unde clipurile sale adună vizualizări record.

Deși era apreciat în lumea maneliștilor încă înainte de scandalul care i-a distrus viața, Dan Drăghici a devenit acum un adevărat fenomen online. TikTok-ul abundă în filmulețe cu el, melodii vechi, imagini noi și apariții alături de prieteni din industrie. Clipurile lăutarului fac sute de mii de vizualizări, iar numele lui a ajuns chiar în trending.

Condamnat după ce și-a atacat soția cu 11 lovituri de cuțit

Amintim că Dan Drăghici a ajuns în centrul unuia dintre cele mai șocante scandaluri din lumea manelelor, după ce a fost condamnat în Marea Britanie la 20 de ani de închisoare. Totul s-a întâmplat în 2016, într-un apartament din Londra, unde artistul și-a atacat soția cu nu mai puțin de 11 lovituri de cuțit, într-o criză de furie care a îngrozit până și anchetatorii. Femeia a scăpat ca prin minune cu viață, grație intervenției rapide a medicilor, iar Drăghici a fost încătușat pe loc și trimis după gratii.

În jurul lui, apropiații au încercat atunci să explice episodul violent prin traversarea unei perioade întunecate, atât pe plan profesional, cât și personal. Artistul ar fi fost măcinat de probleme, intrat într-o spirală periculoasă a exceselor și, potrivit celor din anturajul lui, consumul de droguri l-ar fi împins la un comportament complet ieșit de sub control.

În penitenciar a dus o viață disciplinată, și-a reparat dantura și s-a recuperat fizic. Chiar el posta, în urmă cu câțiva ani, imagini și mesaje din închisoare:

„Asta este ultima poză în care voi arăta așa! Poza este făcută aici de două luni. Când o să vin, o să vedeți multe schimbări și în primul rând mi-am refăcut toată dantura, pentru dușmanii mei valabil. Te iubește tăticul tău, fata mea”, scria Dan Drăghici, din pușcărie, pe o rețea de socializare.

Dedicații din spatele gratiilor

Mai mult, artistul obișnuia chiar să se filmeze, din spatele gratiilor, în timp ce cânta la chitară, și să trimită acasă, fanilor săi, diverse dedicații.

Revenirea în lumea manelelor

După eliberare, Dan Drăghici s-a întors în București. Surse din anturajul lui spun că situația financiară a fost una complicată, iar mai mulți lăutari cunoscuți l-ar fi ajutat cu bani, ca să poată sta pe linia de plutire până la primele evenimente plătite. Tot ei susțin că Drăghici ar fi fost găzduit de compozitorul Bugi, un nume mare în muzica de petrecere, care deține un studio de înregistrări și îl ajută să revină în muzică. Mai mult, fiica sa, Ștefania, care în cei 9 ani a devenit o adevărată domnișoară, își sprijină tatăl și postează frecvent imagini și clipuri alături de acesta.

VEZI ȘI: Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi