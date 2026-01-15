Acasă » Știri » Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”

Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”

De: Emanuel Popescu 15/01/2026 | 23:53
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”
Cândva una dintre cele mai admirate apariții de la televiziune, Katie Price trece acum printr-o perioadă care ridică multe semne de întrebare. Vedeta a fost surprinsă recent pe străzile din Londra, iar imaginile apărute au stârnit un val de îngrijorare în rândul celor care o urmăresc de ani buni.

În fotografii, Katie pare extrem de slăbită și vizibil instabilă, fiind însoțită de fiica ei, Princess, care pare atentă la fiecare pas al mamei sale. Mulți au observat că vedeta merge cu dificultate și că pare epuizată, o imagine departe de femeia sigură pe sine care domina cândva ecranele TV.

Schimbările fizice nu au trecut neobservate: bronzul exagerat, machiajul puternic, sprâncenele tatuate și genele false accentuate au alimentat discuțiile despre numeroasele intervenții estetice și despre stilul de viață al vedetei. Însă, dincolo de aparențe, ceea ce i-a tulburat cel mai mult pe fani a fost starea ei generală.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară

„Nu mai arată deloc bine, sper să primească ajutor.”

„E trist să vezi cum cineva atât de frumos ajunge așa.”

„Nu mai contează cum arată, ci dacă e sănătoasă.”

„Are nevoie de sprijin, nu de critici.”

„Pare extrem de bolnavă”

Potrivit unor surse apropiate, și familia ar fi îngrijorată de evoluția ei și ar încerca să o susțină în această perioadă delicată. Deși Katie nu a făcut declarații clare despre starea sa de sănătate, aparițiile recente spun o poveste care îi face pe mulți să spere că va lua o pauză și se va pune pe primul loc.

Pentru mulți, imaginile nu sunt doar șocante, ci și un memento dur despre presiunea celebrității și prețul pe care îl poate avea, în timp.

