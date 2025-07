S-a instalat panica într-o familie celebră! Vedeta TV amenință că se va sinucide, iar copiii sunt în alertă! „Ce rost are să supraviețuiești dacă nu …”

Sharon Osbourne a făcut dezvăluiri șocante despre presupusul pact de sinucidere pe care îl făcuse cu Ozzy Osbourne. Vedeta se temea să nu moștenească boala Alzheimer de la tatăl său, care i-ar fi afectat permanent ultimii ani de viață. Sharon și Ozzy ar fi stabilit toate detaliile pentru posibilul act de sinucidere, plănuind să ceară ajutor de la o organizație specializată.

Moarea lui Ozzy Osbourne a fost anunțată pe 22 iulie. Se crede că artistul ar fi murit acasă, în Buckinghamshire, înconjurat de familie. Ozzy suferea de Parkinson și nu putea merge, dar cauza exactă a morții sale nu a fost încă dezvăluită.

Sharon, care s-a căsătorit cu Ozzy în 1982, a împărtășit anterior că, în cazul în care soțul său ar deveni vreodată incapabil să meargă, cei doi ar fi recurs la un plan pentru a-și pune capăt vieții împreună.

Familia lui Ozzy a transmis un mesaj emoționant odată cu moartea cântărețului de muzică rock.

„Cu mai multă tristețe decât poate fi exprimată în cuvinte, trebuie să vă anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a decedat în această dimineața. A fost înconjurat de familie și de cei dragi. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei noastre în aceste momente”, a fost mesajul transmis de familia lui Ozzy.

Sharon mărturisise anterior că și-ar dori ca viețile lor să se încheie împreună, după ce au petrecut mai mult de patru decenii căsătoriți. Aceasta a vorbit pentru prima dată despre pactul de sinucidere dintre ea și Ozzy în memoriile sale din 2007: „Survivor: My story – The next Chapter”.

Cum urma să se desfășoare planul cuplului

În carte, Sharon a dezvăluit că ea și Ozzy au convenit să ceară ajutorul Dignitas, o organizație elvețiană de sinucidere asistată, în cazul în care unul dintre ei ar dezvolta demență. Planul lor a apărut după moartea tatălui lui Sharon, care ar fi suferit de Alzheimer, potrivit Entertainment Daily.

„Credeam 100% în eutanasie, așa că am întocmit planuri să mergem în apartamentul pentru sinuciderea asistată din Elveția, dacă vom avea vreodată o boală care ne afectează creierul. Dacă eu sau Ozzy vom avea vreodată Alzheimer, vom face acest lucru”, a mărturisit Sharon.

Vedeta a dezvăluit și cum și-a anunțat copii cu privire la acest pact dintre ea și soțul său.

„I-am adunat pe copii în jurul mesei din bucătărie, le-am spus dorințele noastre și toți au fost de acord să le urmeze”, a afirmat Sharon.

Citește și: Care a fost ultima dorință a lui Ozzy Osbourne. Soția legendarului artist i-a îndeplinit-o înainte să moară