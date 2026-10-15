Ce le pregătește Cheloo fanilor, după experiența Asia Express. Am aflat planul artistului: „Ca să zic așa”

Cheloo și Mihai Ban au făcut parte din surprizele sezonului 9 Asia Express. Mulți au vrut să vadă cum se descurcă rapperul într-un astfel de context. Ei bine, artistul și partenerul său, Mihai Ban, au reușit să ajungă până în a cincea etapă a competiției. Acum, Cheloo a vorbit despre întreaga experiență, dar și-a dezvăluit și planurile de viitor. Se pare că acesta pregătește câteva surprize pentru fanii săi.

La finalul etapei a cincea din Asia Express, Cheloo a părăsit competiția. După o cursă de ultima șansă dificilă, artistul și coechipierul său au fost eliminați. Acum, rapperul se reface după marea aventură, dar nu va sta mult timp pe tușă, căci are în plan câteva surprize pentru fanii săi.

Artistul este pus pe treabă și pregătește pentru cei care îi iubesc muzica un album de remixuri, câteva viniluri, dar și un nou album Paraziții. Se pare că rapperul și-a încărcat bateriile la Asia Express.

„Plan profesional urmează să-mi editez mai multe viniluri, urmează un album de remixuri, un album de piese care nu au fost editate niciodată și o să înceapă, bineînțeles, lucrul la următorul album Paraziții. Dar mai acord un pic de… concediu prelungit, ca să zic așa”, a declarat Cheloo, potrivit WOWbiz.ro.

Cheloo, adevărul despre experiența Asia Express

De asemenea, Cheloo a mai dezvăluit că este cât se poate de mulțumit de parcursul său în Asia Express. Competiția nu i-a părut una prea grea, mai ales pentru că este obișnuit cu ore puține de somn și să facă foamea. Singura teamă a artistului era că nu va avea suficientă răbdare, însă și la acest capitol a excelat.

„Nu știu de unde am găsit-o (n.r. răbdarea), dar a fost bine. Aveam așteptări mai mici de la mine. M-am surprins. Eu fac urât, dar am reușit să mă transform într-un mod ciudat. N-am nicio explicație, jur. (…) Fac foamea extraordinar de bine. Recordul meu personal e 76 de ore. Și am știut de la început că nu e o problemă. Același 4-5 ore pe care le dorm eu pe noapte. Am avut și momente în care ne-am permis luxul să sărim de 8 ore. Atunci când ești obosit, recuperezi un pic și te împleticești pe picioare mai departe”, a mai spus Cheloo.

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