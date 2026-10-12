12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China: „Doctorița nu mai făcea față”

12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China: „Doctorița nu mai făcea față”
Asia Express
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În spatele fiecărei ediții Asia Express se află luni întregi de pregătiri, deplasări complexe și situații neprevăzute care pun la încercare nu doar concurenții, ci și întreaga echipă de producție.

În cel de-al patrulea episod al producției „Jurnal de călătorie Asia Express – Drumul Mătăsii”, Mona Segall a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade întâmpinate în timpul filmărilor din China, atunci când mai mulți membri ai echipei au avut probleme de sănătate în același timp.

12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China

Filmările pentru noul sezon al reality show-ului de la Antena 1 au adus numeroase provocări logistice și fizice, însă una dintre cele mai complicate situații s-a petrecut în timpul unei etape considerate extrem de solicitante. Potrivit producătoarei, oboseala acumulată și condițiile dificile de lucru și-au spus cuvântul, iar mai mulți membri ai echipei au avut nevoie de intervenții medicale.

„Bineînțeles că s-a întâmplat ca exact această cursă să fie cea mai grea dintre toate, cu probe fizice și de sporturi extreme, dar a fost o cursă absolut spectaculoasă, cea mai tare cursă pentru ultima șansă. Faptul că am obținut să filmăm în aceste locuri a fost absolut o minune!

Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp.

S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a declarat Mona Segall.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, desfășurată în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China. Acolo, concurenții au avut de înfruntat probe dificile și activități desfășurate la înălțime, în timp ce echipa de producție a trebuit să gestioneze condițiile meteo nefavorabile și numeroasele restricții impuse de locație.

Despre nivelul ridicat de dificultate al organizării a vorbit și Robert Leonte, producător executiv al emisiunii. Acesta a explicat că pregătirea etapei a presupus mai multe ședințe și planuri alternative, din cauza regulilor stricte existente în zona unde s-au desfășurat probele.

„Ședința noastră pentru pregătirea acestei zile a fost și mai lungă, au fost de fapt mai multe ședințe și așteptam mereu update-uri, găseam, încercam să găsim variante dacă se întâmplă așa și să încercam să vedem ce se poate face, cutare lucru, și așteptam răspunsul celor care se ocupă. Până la urmă am avut o parte de oarecare noroc, chiar dacă a plouat. Întregul concept al cursei a fost despre curaj și despre învingerea diferitelor temeri, cam ăsta era conceptul zilei. Am fost în acel parc, care are foarte multe trasee, lucruri și foarte multe reglementări. Nu ai voie să faci chestia aia decât în anumite situații, dacă nu depășești o anumită greutate, dacă nu depășești o anumită înălțime. N-au fost toți fericiți ziua aceea. Alexuc s-a supărat că el nu putea să facă diverse lucruri. El are 135 kg și era foarte supărat că nu poate face misiuni”, a spus Robert Leonte.

CITEŞTE ŞI: Antena 1, acuzată că a „aranjat” Asia Express! Detaliul observat de telespectatori azi-noapte, la eliminarea lui Cheloo

Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit
Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit
Umflătura misterioasă de sub costumul lui Donald Trump reapare. Imaginile surprinse la un miting din Tennessee
Umflătura misterioasă de sub costumul lui Donald Trump reapare. Imaginile surprinse la un miting din Tennessee
Doliu în televiziune! Daniel Oprea a murit la vârsta de 52 de ani. Care ar fi cauza decesului
Doliu în televiziune! Daniel Oprea a murit la vârsta de 52 de ani. Care ar fi cauza decesului
Tragedie românească în Italia! Nina a murit la vârsta de 51 de ani, după ce i s-a făcut rău la muncă
Tragedie românească în Italia! Nina a murit la vârsta de 51 de ani, după ce i s-a făcut rău la muncă
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Vești importante pentru suporteri!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Vești importante pentru suporteri!
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Mediafax
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Adevarul
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Digi24
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
Click.ro
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.