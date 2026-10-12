12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China: „Doctorița nu mai făcea față”

În spatele fiecărei ediții Asia Express se află luni întregi de pregătiri, deplasări complexe și situații neprevăzute care pun la încercare nu doar concurenții, ci și întreaga echipă de producție.

În cel de-al patrulea episod al producției „Jurnal de călătorie Asia Express – Drumul Mătăsii”, Mona Segall a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade întâmpinate în timpul filmărilor din China, atunci când mai mulți membri ai echipei au avut probleme de sănătate în același timp.

Filmările pentru noul sezon al reality show-ului de la Antena 1 au adus numeroase provocări logistice și fizice, însă una dintre cele mai complicate situații s-a petrecut în timpul unei etape considerate extrem de solicitante. Potrivit producătoarei, oboseala acumulată și condițiile dificile de lucru și-au spus cuvântul, iar mai mulți membri ai echipei au avut nevoie de intervenții medicale.

„Bineînțeles că s-a întâmplat ca exact această cursă să fie cea mai grea dintre toate, cu probe fizice și de sporturi extreme, dar a fost o cursă absolut spectaculoasă, cea mai tare cursă pentru ultima șansă. Faptul că am obținut să filmăm în aceste locuri a fost absolut o minune! Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a declarat Mona Segall.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, desfășurată în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China. Acolo, concurenții au avut de înfruntat probe dificile și activități desfășurate la înălțime, în timp ce echipa de producție a trebuit să gestioneze condițiile meteo nefavorabile și numeroasele restricții impuse de locație.

Despre nivelul ridicat de dificultate al organizării a vorbit și Robert Leonte, producător executiv al emisiunii. Acesta a explicat că pregătirea etapei a presupus mai multe ședințe și planuri alternative, din cauza regulilor stricte existente în zona unde s-au desfășurat probele.

„Ședința noastră pentru pregătirea acestei zile a fost și mai lungă, au fost de fapt mai multe ședințe și așteptam mereu update-uri, găseam, încercam să găsim variante dacă se întâmplă așa și să încercam să vedem ce se poate face, cutare lucru, și așteptam răspunsul celor care se ocupă. Până la urmă am avut o parte de oarecare noroc, chiar dacă a plouat. Întregul concept al cursei a fost despre curaj și despre învingerea diferitelor temeri, cam ăsta era conceptul zilei. Am fost în acel parc, care are foarte multe trasee, lucruri și foarte multe reglementări. Nu ai voie să faci chestia aia decât în anumite situații, dacă nu depășești o anumită greutate, dacă nu depășești o anumită înălțime. N-au fost toți fericiți ziua aceea. Alexuc s-a supărat că el nu putea să facă diverse lucruri. El are 135 kg și era foarte supărat că nu poate face misiuni”, a spus Robert Leonte.

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