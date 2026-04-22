Știri externe » Țara din Europa care va interzice total folosirea telefoanelor mobile în școli. Ce spun autoritățile

Țara din Europa care va interzice total folosirea telefoanelor mobile în școli. Ce spun autoritățile

De: Daniel Matei 22/04/2026 | 06:10
Țara din Europa care va interzice total folosirea telefoanelor mobile în școli. Ce spun autoritățile
Guvernul de la Londra a anunțat că va introduce o interdicție privind utilizarea telefoanelor mobile în școlile din Anglia.

Ministrul Educației, baroneasa Jacqui Smith, a declarat luni în Camera Lorzilor că Guvernul va depune un amendament la proiectul său de lege privind bunăstarea copiilor și școlile, „creând o cerință legală clară pentru școli” în această privință, scrie BBC.

Departamentul pentru Educație (DfE) a precizat că această măsură va oferi „forță legală lucrurilor pe care școlile le fac deja în practică”.

Secretarul de stat Bridget Phillipson a trimis anterior în acest an o scrisoare către școli, încurajându-le să urmeze noi recomandări potrivit cărora unitățile de învățământ ar trebui să fie complet „fără telefoane” pe parcursul întregii zile. Guvernul a precizat că va transforma aceste recomandări într-o obligație legală, ceea ce înseamnă că școlile vor fi obligate să le respecte.

De ce vor autoritățile să implementeze această măsură

Executivul susține că această abordare este diferită de cea susținută de conservatori, care propun o interdicție legală totală.

Responsabilul pentru educație al Partidului Conservator, Laura Trott, a declarat că amendamentul, care urmează să fie depus în zilele următoare, este „o veste fantastică pentru directorii de școli, părinți și elevi din întreaga țară”.

„Timp de peste un an, Partidul Laburist a respins această idee ca fiind un artificiu inutil, iar săptămâna trecută ministrul Educației a susținut că problema fusese deja rezolvată. Mă bucur că, în cele din urmă, au ascultat — acesta este pasul corect pentru îmbunătățirea comportamentului și creșterea performanțelor în sălile noastre de clasă”, a scris ea pe X.

Baroneasa Smith a declarat în Camera Lorzilor că Guvernul a eliminat din ghidul pentru școli varianta „nu se văd, nu se aud”, adică telefoanele trebuie să fie oprite și puse într-o geantă, și au precizat că sunt dispuși să ia în considerare „dacă ar trebui să fim mai stricți în această privință”.

Unele școli au ales să folosească dulapuri (lockere) sau huse cu închidere magnetică pentru telefoane. Detaliile amendamentului propus de Guvern nu au fost încă făcute publice.

