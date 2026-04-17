Telefoanele mobile nu vor mai fi așa cum cum le știam! 2027 aduce schimbări majore de la UE

Veste neașteptată pentru iubitorii de tehnologie! Începând cu anul 2027, telefoanele mobile se vor schimba pentru totdeauna. Ce înseamnă acest lucru? Va fi obligatorie înlocuirea bateriei în UE, chiar de către posesori pentru a crește durata de viață a smartphone-ului. CANCAN.RO vă oferă mai jos toate detaliile pentru a înțelege cu exactitate despre ce este vorba.

Poate nu ne-am gândit niciodată atât de profund la acest subiect, dar este bine de știut că dispozitivele noastre sunt proiectate astfel încât, după un anumit timp, să fie înlocuite. De ce se întâmplă acest lucru? Ca orice lucru, chiar și telefoanele mobile de ultimă generație încep să funcționeze defectuos și nu așa cum o făceau la început, bateria nu mai face față, se descarcă mai repede, iar utilizatorii devin tentați să cumpere un nou gadget mai nou, mai performant.

Comisia Europeană a impus legea „dreptului la reparații”

Într-o lume în care consumerismul și-a pus amprenta, Comisia Europeană vine cu o soluție. Mai exact, s-a impus legea „dreptului la reparații”, ce are ca țintă principală obligarea producătorilor să ofere servicii de reparații pentru dispozitivele lor timp de cel puțin 10 ani de la achiziție.

Uniunea Europeană a mai stabilit și un nou regulament. Acesta sună cam așa, începând cu anul 2027, telefoanele mobile vândute în întreaga UE trebuie să aibă baterii cu o durată mai lungă de viață, care să facă față timpului și folosirii fără a-și pierde din capacitate.

Bateriile vor putea fi schimbate chiar de utilizatori

Este de menționat încă un aspect foarte important. Bateriile o să poată fi înlocuite chiar de către utilizator, deoarece defecțiunile bateriei sunt principalul motiv pentru care oamenii simt nevoia să își ia un smartphone nou. În ultimii ani, telefoanele mobile au fost dispozitive unibody, adică sunt compacte și pot fi deschise doar cu unelte speciale pentru a scoate bateria.

Din anul 2027, totul se va schimba, iar dreptul la reparare va deveni obligatoriu, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a prelungi durata de viață a telefoanelor personale. Acest lucru este menit și pentru a reduce deșeurile electrice pe care le generăm an de an.

