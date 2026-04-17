Lolrelai o pune la punct pe Dana Roba, după ce makeup-artista a făcut-o praf pe Ema Kovacs: „Se vede răul în ea”

Subiectul momentului a făcut vâlvă pe rețelele de socializare și a stârnit reacțiile mai multor nume cunoscute. Separarea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a devenit telenovela despre care toată lumea își dă cu părerea. În timp ce oamenii îi judecă pe Ella ”vulnerabila” și pe el pentru că au început o relație, Dana Roba a pus tunurile și pe Ema. După ce make-up artista a învinovățit-o pe brunetă pentru faptul că a făcut doi copii cu doi bărbați diferiți și a trimis-o la muncă, Lolrelai a intervenit printr-un comentariu pe rețelele de socializare: „Femeia asta era să moară și tot nu a înțeles nimic despre viață. Uimitor”. Ulterior, contactată de CANCAN.RO, fosta concurentă de la IUmor i-a oferit replica Danei Roba.

Despărțirea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a aruncat internetul în aer, mai ales după ce bărbatul și-a asumat o relație cu Ella Vișan, cunoscută pentru celebra scenă din baie alături de ispita Teo. Internauții au început să își dea cu părerea, dar nici vedetele nu au stat departe de subiectul momentului. Dana Roba a făcut mai multe afirmații controversate în mediul online și a oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO (VEZI AICI).

Lolrelai o pune la punct pe Dana Roba: „Îți trebuie un minimum de inteligență”

Deranjată de opiniile Danei Roba, Lolrelai a intervenit și a pus-o la punct pe make-up artistă. Totul a început printr-un comentariu lăsat pe rețelele de socializare care îi era destinat Danei Roba. Contactată de CANCAN.RO, vedeta a explicat motivul pentru care a reacționat așa și i-a luat apărarea Emei Oprișan. Blondina ne-a spus că nu înțelege cum Dana Roba poate avea astfel de opinii pline de ură și i-a oferit și un sfat.

„Am reacționat așa pentru că a comentat cu foarte multă răutate. Se simte în ea, efectiv răul, dacă pot să spun așa. Nu ai cum să judeci o femeie că după ce face un copil alege să mai dea o viață chiar dacă n-a mers cu primul bărbat cu care a făcut un copil. Din contră, ar trebui încurajată și apreciată că până la urmă, ea crește acești copii și nu s-a dus să ceară cuiva. Eu înțeleg nevoia de atenție și nevoia de vizualizări. Dar, până și să fii ”părerolog”, îți trebuie un minimum de inteligență, tact, experiență. Mi se pare că acestei femei îi lipsesc cu desăvârșire. Ea ar trebui să lucreze la propriul suflet înainte să lucreze la viețile altora.”, a spus Lolrelai pentru CANCAN.RO.

În ceea ce privește situația dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan, Lolrelai empatizează cu suferința fostei concurente Insula Iubirii și consideră că aceasta ar merita mai mult respect din partea bărbatului alături de care are un copil.

„Îmi pare foarte rău pentru Ema în momentul de față. Sunt femeie și știu ce înseamnă să te lase omul pentru care ai făcut sacrificii doar pentru a-l ține viața ta, iar faptul că sunt și copii la mijloc nu face decât să fie și mai dureros. Cu siguranță Răzvan are tot dreptul să vrea să își vadă de viața lui, dar mi-aș fi dorit mai mult respect față de femeia pe care a iubit-o și care i-a dăruit un copil.”, ne-a mai spus vedeta.

